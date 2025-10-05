▲ Edificio en Francisco Murguía 88, en esa parte de la ciudad, que resultó dañado por la construcción del conjunto al lado. Foto María Luisa Severiano

Ángel Bolaños Sánchez

Domingo 5 de octubre de 2025

Desarrolladores que anexaron proyectos al Sistema de Actuación por Cooperación (SAC) Tacubaya, mantienen sin cambios sus construcciones en la colonia Escandón, alcaldía Miguel Hidalgo, a pesar de las modificaciones al acuerdo por el que se constituyó dicho instrumento para mantener en ocho los niveles de las edificaciones.

El costo en preventa de estos departamentos oscilan entre 2 millones 700 mil y más de 5 millones 400 mil pesos. Es el caso MC111, en la calle Mártires de la Conquista 111, donde se construyen 104 departamentos en tres torres de nueve pisos.

Vecinos que impugnaron la incorporación de la colonia al SAC lograron que el gobierno de la ciudad emitiera en septiembre de 2024 un acuerdo modificatorio al publicado en 2016, con una delimitación que dejó fuera a Escandón I y San Miguel Chapultepec, y dispuso que los desarrollos incorporados entre 2020 a la fecha en que se cambió “únicamente podrán desarrollar proyectos constructivos de hasta ocho niveles”.

Sergio Montes, residente de la zona, explicó que el proyecto que detonó la movilización vecinal fue el de Ciencias 55, donde se pretendía construir un edificio de departamentos de 15 pisos con zona comercial. La construcción original fue demolida y el predio se tapió con lámina; aunque tiene sellos de suspensión de actividades, por Internet se ofrecen departamentos desde 3 millones 400 mil pesos, con una imagen descriptiva que si bien no incluye la zona comercial, excede los ocho pisos, al igual que otro proyecto en Carlos B. Zetina 73.