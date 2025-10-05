Kevin Ruiz

Periódico La Jornada

Domingo 5 de octubre de 2025, p. 24

Nelson Arturo Echuzuria, Nelson, de origen venezolano y principal operador de El Tren de Aragua en la capital del país, fue detenido al lado de su brazo derecho y otro integrante en la alcaldía Iztapalapa por autoridades capitalinas y federales que cumplimentaron con órdenes de aprehensión en contra de esta organización criminal que tiene presencia internacional.

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informó que la captura de los tres presuntos hampones fue producto de un operativo conjunto en el que participaron varias corporaciones, entre ellas el Ejército, la Marina, la Guardia Nacional y la Fiscalía General de la República, además de la policía y fiscalía locales.

Esta organización se asentó en el primer cuadro de la Ciudad de México para controlar delitos como trata de personas y la venta de droga, que en un principio lo realizaban de la mano con La Unión Tepito, que les dio cobijo. Sin embargo, rompieron relaciones, por lo que ahora se disputan el territorio.

Las investigaciones de las autoridades señalan que la zona de operación de El Tren de Aragua se encuentra en Puebla, Morelos, estado de México y diversas alcaldías capitalinas, donde cooptan mujeres para explotarlas sexualmente, como lo publicó este diario en julio pasado.

Es considerada una organización terrorista por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y por la que su gobierno amplió su ofensiva militar en aguas latinoamericanas. A principios de septiembre, militares estadunidenses atacaron un barco cerca de Venezuela que presuntamente transportaba drogas y cuya operación fue adjudicada a este cártel.