uizá haya trabajos más urgentes, pero pocos serán tan importantes como el de Cristina Cattaneo. Desde 2016, esta médica forense italiana trabaja para devolver el nombre a algunas de las más de 32 mil personas que, según la Organización Internacional para las Migraciones, han muerto en la última década intentando cruzar de sur a norte el mar Mediterráneo. ¿En qué radica la importancia de este trabajo?

La migración se ha convertido, con permiso de la contrarrevolución patriarcal, en el principal caballo de batalla de la extrema derecha europea, que se ha adueñado de la conversación pública con la complacencia de unos y la negligencia de muchos. De repente, hay que hablar de la migración. Más concretamente, la izquierda debe hacerlo, so pena de desaparecer por no hablar “de lo que a la gente le importa”. La trampa es evidente, porque después de llenar horas y horas de televisión y poner a trabajar a granjas de bots para jalear el tema en redes sociales, que a la gente le preocupe la migración es cualquier cosa menos sorprendente.

Pero la trampa funciona, y en nombre del realismo, todos bailan al son que marca la agenda autoritaria. En España, los conservadores del Partido Popular, que sienten el aliento de Vox en la nuca, han propuesto esta semana un visado por puntos para migrantes. En Londres, el laborista Keir Starmer ha anunciado también estos días que endurecerá las condiciones para acceder a la residencia permanente. Sigue así el camino de la socialdemócrata danesa Mette Frederiksen, que lleva años con un discurso que firmaría cualquier líder de extrema derecha: “Muchos vienen aquí para trabajar y contribuir, pero otros no. Y en toda Europa vemos las consecuencias: delincuencia, radicalización y terrorismo”.

También desde posiciones más a la izquierda se coquetea con discursos antimigratorios. Parten de análisis brillantes sobre las condiciones que obligan a los pobres a migrar en beneficio de los ricos a uno y otro lado de la cadena migratoria, pero por el camino olvidan la condición humana y el derecho a una agenda propia de los propios migrantes. Una cosa es defender un mundo en el que la migración no sea necesaria, otra muy diferente es tratar de alcanzarlo cargando toda la responsabilidad sobre el eslabón más débil de la cadena. Esta narrativa no hace más que presentar como crítica intelectual anticapitalista algo bastante menos elevado: nos molesta el diferente, no lo queremos a nuestro lado.

Los naufragios en el Mediterráneo van de la mano de los naufragios éticos de buena parte de la clase política europea, que no sólo cede ante la extrema derecha al entrar en un debate viciado de antemano, sino que lo hace con el lenguaje y las herramientas de los autoritarios.