rno J. Mayer, el eminente historiador marxista estadunidense de origen judío-luxemburgués, en El arado y la espada (2008) −un relato antisionista de la historia de Israel−, advertía, entre otros, que la colonización sin fin de Palestina, la ocupación y la expansión de asentamientos ilegales estaban degradando al país y fomentando sus tendencias más extremistas. Sin un cambio radical, temía, Israel se iba a convertir inevitablemente en una especie de “Esparta”, una entidad altamente militarizada, represiva (por dentro y hacia afuera) y aislada.

Enfatizando que como judío europeo originario del Gran Ducado de Luxemburgo “era singularmente inmune al atractivo de todos los nacionalismos”, Mayer veía la “Esparta” como resultado de una degradación del judaísmo en general y del sionismo en particular, sobre todo a partir de la Guerra de los Seis Días (1967), pero anotaba también que las semillas de este deterioro estaban plantadas en la misma fundación de Israel.

David Ben-Gurión, uno de sus padres fundadores y el primero en ocupar el cargo de primer ministro, al sopesar la cuestión de las tensiones entre una entidad política cosmopolita y un Estado bélico observables desde 1948, como recordaba Mayer, en vez de consultar a los profetas hebreos recurrió a los antiguos griegos, creyendo que no se podía garantizar la supervivencia de una “Atenas judía en Medio Oriente” −he aquí igual el inicio de la narrativa de Israel como “la única democracia en la región”−, sin mezclarla con “elementos espartanos”: gobierno oligárquico, educación militar, Estado-guarnición y castas sociales (2008: 77).

Así que cuando a mitades de septiembre Benjamin Netanyahu, el actual primer ministro, aseguró que Israel debe convertirse en una “super-Esparta” si quiere sobrevivir a la creciente reacción global por su ataque a Gaza, estaba apelando a una figura familiar en la discusión sobre el país −décadas antes de Mayer, también Hannah Arendt alertó de que el establecimiento de una patria judía exclusivista y la desposesión de los palestinos propiciarían la dominancia de la lógica militar en todos los aspectos de la vida, el aislamiento y la degeneración de la sociedad israelí en una “pequeña tribu guerrera” al estilo de Esparta (t.ly/t86vS)−, pero también, al presentarla como un ideal para alcanzar y reforzando, no criticando, la mentalidad de asedio, un aspecto negativo en esta comparación, ascendía a nuevos niveles del delirio político.

Sintomáticamente, unas horas antes de desatar una ofensiva terrestre contra la ciudad de Gaza −el siguiente escalamiento del genocidio israelí en curso, algo que tal vez ni Mayer ni Arendt se hubieran imaginado, pero que a la luz de su análisis puede ser visto como una posibilidad inscrita en la disfuncional anatomía de Israel−, Netanyahu afirmó que el país “tendrá que volverse más autosuficiente económicamente” y su sociedad “aún más militarizada”.

A medida que, según él, “se extienden los boicots y el aislamiento internacional”, Israel “tendrá que adaptarse a una economía con características autárquicas”, “fomentar la producción nacional de armas”, “abrazar un futuro solitario” y, de ser necesario, “recortar la burocracia y las leyes” ( sic) con tal de poder seguir librando una guerra constante como la antigua ciudad-Estado griega (t.ly/B5UaH).