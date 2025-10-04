Ángeles Cruz Martinez

Periódico La Jornada

Sábado 4 de octubre de 2025, p. 15

Después de más de cuatro décadas de intentos para que México cuente con un Registro Nacional de Cáncer, ya se tienen datos preliminares con 30 mil casos documentados. El de mayor prevalencia es el tumor de mama con 29 por ciento del total. Le siguen los del aparato digestivo (19 por ciento) y otros de la mujer como útero y ovario (14 por ciento).

Los tumores en órganos genitales masculinos representan 11 por ciento del conjunto, explicó Yelda Leal Herrera, titular del Centro Institucional de Capacitación y Registro de Cáncer del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Mérida, Yucatán.

La capital de esa entidad fue una de las cuatro ciudades donde en 2018 se realizó el primer ejercicio de un registro de base poblacional.

El proyecto diseñado en colaboración con el Instituto Nacional de Cancerología planteó establecer nodos centinelas en tres regiones del país e integrar una base de datos que pudiera ser representativa de la situación de los tumores malignos a nivel nacional.

Aquella primera etapa de la iniciativa donde también participaban Tijuana y La Paz, Baja California, y Guadalajara, Jalisco, se suspendió en 2020 a causa de la pandemia de covid-19. El trabajo se retomó en 2023, con fundamento en lo hecho en Yucatán, ya que es el más avanzado en la recolección de datos.

Con la información recabada desde entonces en estas urbes y cuatro más que se sumaron en 2024 (León, Guanajuato; Puebla, Puebla; Ciudad Obregón, Sonora, y Villahermosa, Tabasco), se cuenta con información de 30 mil 6 casos de cáncer.