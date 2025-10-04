Laura Poy Solano

Periódico La Jornada

Sábado 4 de octubre de 2025, p. 14

Dirigentes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) dieron a conocer que comenzaron un periodo de análisis y debate sobre un nuevo plan de acción con el fin de retomar la exigencia de que se abrogue la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste), aprobada en 2007.

“Como magisterio disidente, no vamos a quitar el dedo del renglón. Exigimos que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo cumpla su promesa de campaña y abrogue esta norma lesiva y, aunque no les guste, insistimos en que no puede haber gobierno progresista que aplique leyes neoliberales”, aseguraron Isael González Vázquez, secretario general de la sección 7 de Chiapas, y Pedro Hernández, de la sección 9 de Ciudad de México.

En entrevista con este medio, antes de la Asamblea Nacional Representativa, ayer en la sede nacional de la CNTE, en la capital del país, los secretarios generales de Oaxaca, Yenny Aracely Pérez; de Michoacán, Eva Hinojosa; de Guerrero, Elvira Veleces, y de Zacatecas, Filiberto Frausto, indicaron que cada estado hizo un balance y valoración.

“Venimos a presentar los resultados de la consulta a las bases y a definir el proceso de reorganización del movimiento magisterial, que comenzará con una amplia jornada de brigadeo estado por estado, a fin de fortalecer un movimiento unitario que incluya otros sindicatos y trabajadores”, explicaron.