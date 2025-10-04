L

a única vez que vi a Andrés Manuel López Obrador durante su sexenio fue en las Islas Marías. Era el 16 de diciembre de 2022 y se inauguraba el centro cultural Muros de Agua. Se hizo de noche y se mencionó que Francisco J. Múgica y José Revueltas habían coincidido en esa cárcel durante medio año en 1932: uno como director y el otro como preso. Tratamos de imaginar qué se habrían dicho hasta que alguna voz en la oscuridad avisó que era hora de irnos al acto oficial. Ya en la madrugada, en un cuarto de un blanco implacable, sin señales de televisión, Internet o tan siquiera de humo, decidí retomar la imagen del general-constituyente y el menor de edad comunista jugando al ajedrez. En mi cabeza, Múgica lleva su chamarra café y su sombrero de paja, y Revueltas es un montón de ropa rasgada de la que surge su barba crecida. Están rodeados por los perros que hurgan entre las piedras a la orilla del mar.

En 1928, Múgica acabó en Islas Marías por la persecusión de Álvaro Obregón y el desdén de Plutarco Elías Calles. Casi todo su periodo como director de esa cárcel, su amigo Lázaro Cárdenas fue el gobernador de su estado, Michoacán, que él también había gobernado, pero de una forma distinta. Obregón hostilizó al general Múgica porque repartió los latifundios entre los campesinos michoacanos y, además, los armó para que se defendieran de las guardias de los terratenientes. Es decir, aplicó con severidad el artículo 27 de la Constitución que él mismo había redactado. Pero al ala sonorense de la Revolución eso les pareció “imprudente” y acabaron por desaforarlo y apresarlo por usurpación del cargo. Durante su traslado de Morelia a la Ciudad de México, Obregón le envío un telegrama a quien lo llevaba detenido, al coronel Flores Villar, ordenándole, sin decirlo, su ejecución: “Enterado de que general Francisco J. Múgica fue muerto al pretender ser libertado por sus partidarios”. El coronel hizo como que no entendió y Múgica huyó para esconderse durante todo el año de 1924 en casa del doctor Ignacio Chávez. Obregón lidió con semejantes tácticas con el ala izquierda: Carrillo Puerto en Yucatán, Basilio Vadillo en Jalisco, José María Sánchez en Puebla, y Adalberto Tejeda en Veracruz. En el mismo Michoacán, “alguien” había asesinado a Isaac Arriaga, que fundó el partido socialista para postular a su amigo de la infancia, Francisco J. Múgica; al agrarista Primo Tapia, y al líder de los comuneros indígenas, Felipe Tzintzun. Múgica había escapado de la muerte y se había escondido. Desde Islas Marías, que fue el exilio interior que pudo conseguirle Cárdenas con Calles, Múgica le escribe en una carta a su amigo y paisano: “He sido un rebelde, un agresivo y, si se quiere, un imprudente, y casi me merezco haber sufrido el cataclismo que sufrí”.

José Revueltas tiene 17 años en julio y está preso por incitar a una huelga entre los trabajadores tabacaleros del Bueno Tono, es decir, por ejercer un derecho redactado por el mismo que ahora dirige el penal. Es miembro del Partido Comunista y cursó hasta el primer año de secundaria. Lee a Tolstoi a Dostoievsky con la misma pasión que a Marx y Bakunin. De la experiencia de la cárcel, que vivirá varias veces –Islas Marías y Lecumberri–, no saldrá más: la novela que escribe en Islas Marías, El Quebranto, acabará convertida en cuento porque se le pierde en una borrachera en el tren de regreso a la Ciudad de México, pero le seguirán muchas más ambientadas en el régimen carcelario: Los muros de agua, El Apando, y la última, El tiempo y el número, que es sobre un preso que corre todos los días hasta la orilla de un abismo. Pero en ese momento es un joven militante del mismo partido, el PCM, que apoyó la relección de Álvaro Obregón, asesinado por órdenes de la Madre Conchita, que también purga su condena ahí.