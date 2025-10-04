Alejandro Alegría

Periódico La Jornada

Sábado 4 de octubre de 2025, p. 13

El gobierno federal publicó los nuevos reglamentos en materia energética, los cuales consolidan las leyes secundarias derivadas de la reforma constitucional en la materia.

Después de que fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación (DOF), la titular de la Secretaría de Energía, Luz Elena González Escobar, comentó en su cuenta X que estas normas “dotan de un marco regulatorio para la construcción de un sector más moderno, sólido, sostenible y alineado con las necesidades del pueblo de México”.

El Reglamento del Sector de Hidrocarburos contiene las disposiciones para el petróleo, los petrolíferos (como se les conoce al gas), gasolinas y otros combustibles. Además, se encuentra la forma en que se asignará a Petróleos Mexicanos un área para la exploración, producción, así como las asociaciones mixtas, es decir, en caso de que participen privados. También incluyen las reglas sobre la trazabilidad de los hidrocarburos, los cuales buscan mantener una mayor vigilancia sobre la alteración de combustibles o la distribución y comercialización de huachicol.