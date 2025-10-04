Edgar H. Clemente

Corresponsal

Periódico La Jornada

Sábado 4 de octubre de 2025, p. 13

Escuintla, Chis., La condición física y de salud de los integrantes de la caravana migrante Por la Libertad comienza a menguar a tres días de iniciar la caminata.

El contingente llegó ayer al municipio de Escuintla, a 75 kilómetros de Tapachula de donde salieron el miércoles, para descansar antes de continuar hacia Mapastepec, siguiente punto de escala en su trayecto.

Los extranjeros señalan que mujeres y niños, principalmente, resienten las largas jornadas a pie de hasta 10 horas y los cambios bruscos de temperatura, ya que en el día el calor es de hasta 30 grados Celsius y por las tardes los aquejan lluvias torrenciales.

“Llevo tres días caminando, sin descanso, es muy difícil hidratarse en el camino porque no hay puntos para comprar agua”, expuso la cubana Lydia Quevedo, quien tiene tres meses de embarazo. Agregó que en el trayecto le brindaron los primeros auxilios debido a que se sintió mal, pero no le dieron seguimiento pertinente.

La mujer de 39 años señaló que aún en su condición decidió sumarse a la caravana porque en Tapachula los salarios están muy bajos, ganaba mil 300 pesos en un empleo sin día de descanso y jornadas de hasta 12 horas, además que en la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) no le dieron respuesta a su trámite de asilo.