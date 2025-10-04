Sábado 4 de octubre de 2025, p. 13
Escuintla, Chis., La condición física y de salud de los integrantes de la caravana migrante Por la Libertad comienza a menguar a tres días de iniciar la caminata.
El contingente llegó ayer al municipio de Escuintla, a 75 kilómetros de Tapachula de donde salieron el miércoles, para descansar antes de continuar hacia Mapastepec, siguiente punto de escala en su trayecto.
Los extranjeros señalan que mujeres y niños, principalmente, resienten las largas jornadas a pie de hasta 10 horas y los cambios bruscos de temperatura, ya que en el día el calor es de hasta 30 grados Celsius y por las tardes los aquejan lluvias torrenciales.
“Llevo tres días caminando, sin descanso, es muy difícil hidratarse en el camino porque no hay puntos para comprar agua”, expuso la cubana Lydia Quevedo, quien tiene tres meses de embarazo. Agregó que en el trayecto le brindaron los primeros auxilios debido a que se sintió mal, pero no le dieron seguimiento pertinente.
La mujer de 39 años señaló que aún en su condición decidió sumarse a la caravana porque en Tapachula los salarios están muy bajos, ganaba mil 300 pesos en un empleo sin día de descanso y jornadas de hasta 12 horas, además que en la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) no le dieron respuesta a su trámite de asilo.
El cubano Daniel Canales sostuvo que pese al cansancio seguirán en su propósito de avanzar a la capital del país en busca de mejores condiciones de estancia.
“Todo es muy complejo en la Comar”
En la frontera sur, dio a conocer, los empleos son mal pagados y cuando intentan tramitar sus papeles reciben ofertas de presuntos abogados para ayudarlos; sin embargo, de acuerdo al testimonio de otros extranjeros, son estafas y por ello no acceden.
“Todo es muy complejo en la Comar, a mí me negaron la residencia en una ocasión, hace seis meses volví a iniciar el proceso y todavía no me llega el correo (de confirmación), no obstante, si pago (a los litigantes) sí llega y no estoy dispuesto a costearlo”, contó.
Los migrantes pidieron a la presidenta Claudia Sheinbaum que envíe ayuda humanitaria y les facilite un documento como un permiso con el fin de seguir hacia otros estados, donde continuarán sus trámites y ser contratados en trabajos con mejor salario. De lo contrario, señalaron, seguirán caminando, así les lleve el tiempo que sea necesario, hasta cumplir el objetivo primordial que es la Ciudad de México.