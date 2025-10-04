De la Redacción

Sábado 4 de octubre de 2025, p. 13

El Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (Acnur) reconoció ayer los avances logrados en entidades federativas mexicanas en la protección y atención de las personas desplazadas internas, tras concluir el tercer Foro Interregional sobre aplicación de legislación y políticas públicas relacionadas con el desplazamiento interno, realizado del 1º al 3 de octubre en San Remo, Italia.

En el encuentro –organizado por la Relatora Especial de Naciones Unidas para los derechos humanos de los desplazados internos y Acnur–, los representantes de México compartieron experiencias con autoridades locales de países como Colombia, Etiopía, Honduras, Nigeria, Pakistán, Filipinas, Somalia y Ucrania.

El foro abordó las conexiones entre políticas municipales y nacionales en la atención y protección a las personas que se ven forzadas a abandonar sus hogares, según un comunicado.

“Michoacán y Oaxaca han realizado avances significativos en la protección de las personas desplazadas internas. Su participación es sumamente relevante, pues podrán compartir experiencias y aprender de sus pares en otras ciudades del mundo”, señaló Giovanni Lepri, representante de la organización internacional en México.

Durante las sesiones de trabajo, la relatora Paula Gaviria Betancur destacó que las comunidades desplazadas ya contribuyen a la vida social y económica de las ciudades que las acogen, asimismo las autoridades locales suelen ser las primeras en responder a esta problemática.