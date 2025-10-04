César Arellano García

Periódico La Jornada

Sábado 4 de octubre de 2025, p. 12

El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) avanza en los trabajos de remodelación en las salas de última espera.

A partir del 1º de octubre cerraron la sala 52 en el dedo norte y la sala 63 en el dedo sur, de la Terminal 2 del aeropuerto. El AICM informó que se intervendrán por etapas para minimizar lo más posible las molestias a los pasajeros.

Las maniobras no afectan las operaciones de aterrizaje ni despegue y las zonas de trabajo están debidamente señalizadas y aisladas para no afectar la seguridad de las personas, agregó.

Por otra parte, en la Terminal 2 siguen abiertos frentes de trabajo en el ambulatorio de llegadas y salidas, la terminal del aerotrén, el pasillo de conexiones entre salas de abordaje, la sala de reclamo de equipaje de vuelos procedentes de Centro y Sudamérica, así como las bandas seis a ocho del área nacional y núcleos sanitarios.