Sábado 4 de octubre de 2025, p. 12
El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) avanza en los trabajos de remodelación en las salas de última espera.
A partir del 1º de octubre cerraron la sala 52 en el dedo norte y la sala 63 en el dedo sur, de la Terminal 2 del aeropuerto. El AICM informó que se intervendrán por etapas para minimizar lo más posible las molestias a los pasajeros.
Las maniobras no afectan las operaciones de aterrizaje ni despegue y las zonas de trabajo están debidamente señalizadas y aisladas para no afectar la seguridad de las personas, agregó.
Por otra parte, en la Terminal 2 siguen abiertos frentes de trabajo en el ambulatorio de llegadas y salidas, la terminal del aerotrén, el pasillo de conexiones entre salas de abordaje, la sala de reclamo de equipaje de vuelos procedentes de Centro y Sudamérica, así como las bandas seis a ocho del área nacional y núcleos sanitarios.
En la Terminal 1, entre otras, están en ejecución las obras en la sala de prespera B, las salas de abordaje 24 a 28 (módulo 5), entre las puertas 1 y 3, las bandas de reclamo de equipaje nacional 1 a 3, la sala de migración y la bahía de abordaje internacional F2.