▲ Según el Inegi, 3.7 millones de mujeres de entre 15 a 29 años son excluidas de la actividad económica por realizar labores de cuidado en el hogar sin recibir remuneración. Foto Roberto García Rivas

Laura Poy Solano

Periódico La Jornada

Sábado 4 de octubre de 2025, p. 9

Se estima que en México 14.4 millones de jóvenes de 15 a 29 años enfrentan diversos niveles de precariedad y exclusión educativa. Especialistas reconocieron que si bien la pobreza en ese grupo se redujo entre 41 a 30 por ciento entre 2018 y 2024, la falta de acceso a estudios universitarios y a empleos dignos sigue afectando a millones de personas en dicho rango de edad.

Integrantes de los colectivos Alianza Jóvenes con Trabajo Digno, GOYN Ciudad de México y Alianza Ciudadana Frente a la Pobreza, destacaron en conferencia de prensa que tan sólo el rezago educativo entre los jóvenes creció de 5.6 a 8.2 millones entre 2016 y 2024,

El coordinador de la Alianza Jóvenes con Trabajo Digno, Esteban Álvarez, señaló que de acuerdo con cifras oficiales del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, cerca de la mitad de los 30.5 millones de jóvenes de 15 a 29 años en el país enfrentan desventajas.

Detalló que 4.8 millones no estudian ni tienen trabajo. Del grupo, 3.7 millones son mujeres, quienes mayoritariamente se encuentran excluidas debido a que realizan labores de cuidado en el hogar sin remuneración.

Además, otros 6.9 millones de jóvenes no estudian y sólo pueden acceder a empleos precarios, mientras que 2.6 millones asisten a la escuela, pero viven en condiciones de pobreza. Por su parte, la directora de la Red Global Jóvenes Oportunidad Ciudad de México, Emilia Ramírez, explicó que en la capital del país cerca de un millón de jóvenes ya no estudian, y la mitad trabajan.