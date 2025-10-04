Sábado 4 de octubre de 2025, p. 8
La Presidencia de la República publicó ayer un decreto en el Diario Oficial de la Federación (DOF) por el que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública (SEP). Entre otros puntos, crea las unidades de Asuntos Jurídicos y Regulación; de la Nueva Escuela Mexicana; de Cooperación Educativa con los Sectores Social y Privado; de Promoción de la Salud en el Entorno Escolar, y la Dirección General de Desarrollo Curricular y Política de Educación Inicial, entre otras.
Entre las modificaciones se incluye la desaparición de algunas unidades administrativas, incluidas las direcciones generales de Gestión Sectorial y Enlace Interinstitucional; de Desarrollo Humano Integral, y de Educación Musical y Orquestas Escolares.
Además, se derogan algunas facultades de la persona titular de la SEP, tales como designar y remover a los servidores públicos que representan a la dependencia en las comisiones, consejos, órganos de gobierno, instituciones y entidades paraestatales en los que participe, y los de establecer los lineamientos conforme a los cuales estos representantes deben actuar.
Las medidas, que entrarán hoy en vigor, señalan que los asuntos en trámite que son atendidos por las unidades administrativas de la dependencia que se readscriben, desaparecen, modifican su estructura o atribuciones a partir de la publicación del decreto “serán atendidos y resueltos, de conformidad con las disposiciones vigentes al momento de su presentación, por la unidad administrativa de dicha dependencia que cuenta con la competencia conforme a este ordenamiento”.
Ajustarse a los recursos
El gobierno federal también establece que los cambios a la estructura de la SEP se deben llevar a cabo mediante movimientos compensados en términos de las disposiciones aplicables, por lo que no se autorizarán ampliaciones de recursos en el presente ejercicio fiscal ni subsecuentes y no se podrá incrementar su presupuesto regularizable de servicios personales para dar cumplimiento a las citadas modificaciones.