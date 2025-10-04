De la Redacción

Sábado 4 de octubre de 2025, p. 8

La Presidencia de la República publicó ayer un decreto en el Diario Oficial de la Federación (DOF) por el que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública (SEP). Entre otros puntos, crea las unidades de Asuntos Jurídicos y Regulación; de la Nueva Escuela Mexicana; de Cooperación Educativa con los Sectores Social y Privado; de Promoción de la Salud en el Entorno Escolar, y la Dirección General de Desarrollo Curricular y Política de Educación Inicial, entre otras.

Entre las modificaciones se incluye la desaparición de algunas unidades administrativas, incluidas las direcciones generales de Gestión Sectorial y Enlace Interinstitucional; de Desarrollo Humano Integral, y de Educación Musical y Orquestas Escolares.

Además, se derogan algunas facultades de la persona titular de la SEP, tales como designar y remover a los servidores públicos que representan a la dependencia en las comisiones, consejos, órganos de gobierno, instituciones y entidades paraestatales en los que participe, y los de establecer los lineamientos conforme a los cuales estos representantes deben actuar.