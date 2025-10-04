Jared Laureles

Periódico La Jornada

Sábado 4 de octubre de 2025, p. 8

El Comité 68 Pro Libertades Democráticas se deslindó del vandalismo y los actos violentos que perpetraron más de 300 personas encapuchadas durante la marcha para conmemorar los 57 años de la represión estudiantil en Tlatelolco.

Félix Hernández Gamundi, coordinador del Comité 68, condenó estos hechos de “provocación” y demandó que se investiguen, porque representan “un ataque en contra de la historia del movimiento (del 68) y de la población que se manifiesta”.

En entrevista con La Jornada, el ex líder del movimiento estudiantil del 68 enfatizó que la violencia registrada mientras se desarrollaba el mitin central conmemorativo, “va en contra” incluso de lo expresado por la presidenta Claudia Sheinbaum, quien reiteró el compromiso de no repetición de atrocidades, y de la jefa de Gobierno, Clara Brugada, quien destacó el movimiento como un referente de la lucha democrática del país.

“Nosotros tomamos con mucha seriedad el acuerdo presidencial de la doctora Sheinbaum respecto del 68, que ayer volvió a refrendar, y los pronunciamientos de la jefa de Gobierno, Clara Brugada, formulados en el acto de conmemoración en la Plaza de las Tres Culturas”, apuntó.

Hernández Gamundi hizo notar que contingentes estudiantiles denuncian el resurgimiento del porrismo en sus planteles escolares, y los disturbios protagonizados el jueves por jóvenes embozados “está vinculado” a ese tipo de grupos.