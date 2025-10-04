Sábado 4 de octubre de 2025, p. 5
La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) clausuró 26 aserraderos que operaban de forma ilegal, y en los que decomisó 3 mil 793 metros cúbicos de madera.
Lo anterior fue resultado de un operativo simultáneo de inspección en las 32 entidades del país, que se realizó los días 25 y 26 de septiembre pasados, y en el que participaron más de 700 elementos de seguridad de los tres órdenes de gobierno, entre ellos elementos de las secretarías de la Defensa Nacional y de Marina, la Guardia Nacional y la Fiscalía General de la República.
En total se inspeccionaron 71 Centros de Almacenamiento y Transformación de Materias Primas Forestales (CAT), en los que también se decomisaron 175 kilos de carbón vegetal, 47 herramientas y equipos de aserrío, así como nueve vehículos, además, del decomiso de 23 toneladas de carbón.
La Profepa reportó en el comunicado que en los estados de Aguascalientes, Baja California, Coahuila, Colima, Guanajuato, Tlaxcala, Yucatán y Zacatecas no se detectaron irregularidades en los CAT.