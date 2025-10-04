De la Redacción

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) clausuró 26 aserraderos que operaban de forma ilegal, y en los que decomisó 3 mil 793 metros cúbicos de madera.

Lo anterior fue resultado de un operativo simultáneo de inspección en las 32 entidades del país, que se realizó los días 25 y 26 de septiembre pasados, y en el que participaron más de 700 elementos de seguridad de los tres órdenes de gobierno, entre ellos elementos de las secretarías de la Defensa Nacional y de Marina, la Guardia Nacional y la Fiscalía General de la República.