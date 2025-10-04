▲ La detención se realizó en el fraccionamiento Villa del Cielo, en Villahermosa. Foto Gabinete de seguridad

Fernando Camacho Servín

Periódico La Jornada

Sábado 4 de octubre de 2025, p. 5

Diversos cuerpos de seguridad detuvieron ayer en Villahermosa, Tabasco, a Guadalupe Luna Hernández, alias La Coyota o Lucha, a quien se le identifica como generador de violencia en dicha entidad e integrante del brazo armado del cártel de La Barredora.

En una operación conjunta de la Marina, el Ejército, la Fiscalía General de la República, la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, además de la policía y la fiscalía locales, se logró aprehender a dicho sujeto.

En un comunicado, se informó que la detención se realizó en el fraccionamiento Villa del Cielo en el municipio de Villahermosa, “cuando los agentes de seguridad realizaban recorridos de vigilancia y le marcaron el alto a un hombre que viajaba a bordo de un vehículo con reporte de robo”.

Al revisar la unidad, abundó la ficha informativa, “hallaron un arma larga, un tubo lanzagranadas, 30 cartuchos, un cargador, 3.9 kilos de mariguana y dosis de metanfetamina.

“Por lo anterior, Guadalupe ‘N’ fue detenido e informado de sus derechos de ley y junto con lo asegurado fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación legal.”