Sábado 4 de octubre de 2025, p. 5
Diversos cuerpos de seguridad detuvieron ayer en Villahermosa, Tabasco, a Guadalupe Luna Hernández, alias La Coyota o Lucha, a quien se le identifica como generador de violencia en dicha entidad e integrante del brazo armado del cártel de La Barredora.
En una operación conjunta de la Marina, el Ejército, la Fiscalía General de la República, la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, además de la policía y la fiscalía locales, se logró aprehender a dicho sujeto.
En un comunicado, se informó que la detención se realizó en el fraccionamiento Villa del Cielo en el municipio de Villahermosa, “cuando los agentes de seguridad realizaban recorridos de vigilancia y le marcaron el alto a un hombre que viajaba a bordo de un vehículo con reporte de robo”.
Al revisar la unidad, abundó la ficha informativa, “hallaron un arma larga, un tubo lanzagranadas, 30 cartuchos, un cargador, 3.9 kilos de mariguana y dosis de metanfetamina.
“Por lo anterior, Guadalupe ‘N’ fue detenido e informado de sus derechos de ley y junto con lo asegurado fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación legal.”
El delincuente, agregaron las instituciones de seguridad, “es identificado como líder de una célula delictiva generadora de violencia que opera en la región y cuenta con orden de aprehensión por delincuencia organizada”.
La de Luna Hernández se suma a otras detenciones recientes de supuestos líderes de La Barredora, entre ellos Gustavo Botello Rodríguez, alias El Viejón, presunto jefe operativo del mencionado grupo delictivo, y vinculado al cártel Jalisco Nueva Generación, quien fue aprehendido el pasado 29 de septiembre en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.
Asimismo, el 30 de julio se detuvo en el estado de Puebla a Ángel Javier ‘N’, alias El Caiser o El Angelito, quien es señalado como uno de los líderes del grupo criminal La Barredora y presunto responsable de al menos 10 homicidios en el estado de Tabasco.