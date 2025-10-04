Sábado 4 de octubre de 2025, p. 5
Autoridades federales y locales detuvieron en la Ciudad de México a Adrián Michel Zapiain Islas, Terry, integrante del grupo delictivo Los Malportados o cártel Nuevo Imperio, a quien le aseguraron dos armas de fuego, un lanzagranadas y diversas dosis de droga.
Asimismo, en la alcaldía Iztapalapa ejecutaron una orden de cateo donde detuvieron a Erasmo Carlos Huerta García, de 42 años de edad, integrante de una célula delictiva del Güero Fresa, dedicada a la venta y distribución de droga, así como a la extorsión, cobro de piso y robo en diferentes modalidades, en esa alcaldía.
En un comunicado conjunto se informó que como resultados de trabajos de investigación e inteligencia, y en seguimiento a una carpeta de investigación por delitos contra la salud en la modalidad de narcomenudeo y posesión de armas, policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, en coordinación con elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Fiscalía General de la República, Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional, Secretaría de Marina y Fiscalía General de Justicia, ejecutaron una orden de cateo en un inmueble ubicado en la alcaldía Azcapotzalco, donde capturaron al Terry.
Esto ocurrió en la cerrada de Heptano, en la colonia Santa Cruz Acayucan, donde se aseguraron dos vitroleros, uno con pastillas psicotrópicas y otro con varias dosis de cocaína, así como una bolsa de plástico transparente con envoltorios, dos refractarios de plástico, dos bolsas con la misma sustancia y una con diversas pastillas de color blanco, rosa y azul.
También hallaron recipientes que contenían cigarrillos con mariguana, diversas cajas con la hierba, una báscula gramera, una caja de cartón con diferentes artículos para arma de fuego, una pistola con dos cargadores, un arma larga, un lanzagranadas y un vehículo.
En el caso de Huerta García, fue detenido en una propiedad de la calle Azucena, en la colonia Lomas de San Lorenzo, que era utilizada para el almacenamiento y embalaje de narcóticos. En el lugar se aseguraron 13 teléfonos celulares, 34 cartuchos útiles, un arma corta, 39 bolsitas con cocaína, 13 tabletas de color azul y una motocicleta.