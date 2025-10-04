César Arellano García

Autoridades federales y locales detuvieron en la Ciudad de México a Adrián Michel Zapiain Islas, Terry, integrante del grupo delictivo Los Malportados o cártel Nuevo Imperio, a quien le aseguraron dos armas de fuego, un lanzagranadas y diversas dosis de droga.

Asimismo, en la alcaldía Iztapalapa ejecutaron una orden de cateo donde detuvieron a Erasmo Carlos Huerta García, de 42 años de edad, integrante de una célula delictiva del Güero Fresa, dedicada a la venta y distribución de droga, así como a la extorsión, cobro de piso y robo en diferentes modalidades, en esa alcaldía.

En un comunicado conjunto se informó que como resultados de trabajos de investigación e inteligencia, y en seguimiento a una carpeta de investigación por delitos contra la salud en la modalidad de narcomenudeo y posesión de armas, policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, en coordinación con elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Fiscalía General de la República, Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional, Secretaría de Marina y Fiscalía General de Justicia, ejecutaron una orden de cateo en un inmueble ubicado en la alcaldía Azcapotzalco, donde capturaron al Terry.