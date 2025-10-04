César Arellano García

Sábado 4 de octubre de 2025

El contralmirante Fernando Farías Laguna, prófugo de la justicia, podrá ser detenido en caso de que comparezca ante un juez de control, luego de que Emma Cristina Carlos Ávalos, titular del juzgado décimo primero de distrito en materia penal, negó y declaró sin materia la suspensión definitiva que solicitó el marino contra la orden de arresto librada en su contra.

El fallo le permite a la Fiscalía General de la República (FGR) detenerlo. Autoridades lo acusan de delincuencia organizada con fines para cometer delitos en materia de hidrocarburos al presuntamente encabezar una red de corrupción relacionada con huachicol fiscal.

El contralmirante, quien es sobrino político del ex titular de la Secretaría de Marina-Armada de México (Semar), el almirante José Rafael Ojeda Durán, contaba con una suspensión que impedía ejecutar en su contra la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, en caso de comparecer y se le vinculara a proceso.