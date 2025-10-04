La condena moral no basta: Ramírez Cuéllar
Sábado 4 de octubre de 2025, p. 4
Tijuana, BC., Ante los señalamientos de corrupción contra determinados actores políticos de Morena “no es una condena moral lo que se requiere, sino una transformación mucho más radical de instituciones que nos pongan contrapesos, que atenúen y vigilen nuestra conducta. No queremos ser ni héroes ni heroínas ni nada, sino gente que actúe con decencia política”, aseguró Alfonso Ramírez Cuéllar, diputado federal y ex dirigente nacional de ese partido.
Reacio a opinar sobre los casos del senador Adán Augusto López y la diputada Araceli Brown Figueredo, ex lideresa del Barzón –uno de los grandes movimientos sociales contra el Fobaproa–, dijo que son los legisladores y gobiernos emanados de Morena quienes tienen que reformar las instituciones en materia anticorrupción, porque “el sistema político mexicano requiere de una sacudida, de una reconstrucción”.
La administración de la presidenta Claudia Sheinbaum empezó con “la primera trilogía (de reformas): la no relección, la lucha contra el nepotismo electoral y, afortunadamente, ya la Presidenta agarró como bandera la supresión y erradicación del fuero”, señaló Ramírez Cuéllar, quien estuvo en Tijuana para dictar una conferencia ante empresarios del ramo de la construcción.
Estas reformas, dijo, son clave para evitar el predominio de castas que se eternizan en las labores legis-lativas o de gobierno y “debe venir otra trilogía: un nuevo sistema de auditorías, de fiscalización del dinero público (...) necesitamos una reforma que transparente cómo se usan los recursos del Congreso de la Unión, claridad sobre el gasto (...) y un nuevo sistema nacional anticorrupción urge en el país”.
Sobre este nuevo sistema anticorrupción, el también ex dirigente de Morena explicó: “creo que nosotros debemos ser los primeros en reconstruir un sistema que combata la corrupción en las instituciones, en las personas, en los servidores públicos”.