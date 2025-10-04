Mireya Cuéllar

Corresponsal

Periódico La Jornada

Sábado 4 de octubre de 2025, p. 4

Tijuana, BC., Ante los señalamientos de corrupción contra determinados actores políticos de Morena “no es una condena moral lo que se requiere, sino una transformación mucho más radical de instituciones que nos pongan contrapesos, que atenúen y vigilen nuestra conducta. No queremos ser ni héroes ni heroínas ni nada, sino gente que actúe con decencia política”, aseguró Alfonso Ramírez Cuéllar, diputado federal y ex dirigente nacional de ese partido.

Reacio a opinar sobre los casos del senador Adán Augusto López y la diputada Araceli Brown Figueredo, ex lideresa del Barzón –uno de los grandes movimientos sociales contra el Fobaproa–, dijo que son los legisladores y gobiernos emanados de Morena quienes tienen que reformar las instituciones en materia anticorrupción, porque “el sistema político mexicano requiere de una sacudida, de una reconstrucción”.

La administración de la presidenta Claudia Sheinbaum empezó con “la primera trilogía (de reformas): la no relección, la lucha contra el nepotismo electoral y, afortunadamente, ya la Presidenta agarró como bandera la supresión y erradicación del fuero”, señaló Ramírez Cuéllar, quien estuvo en Tijuana para dictar una conferencia ante empresarios del ramo de la construcción.