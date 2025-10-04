▲ Discusión en el Senado de la reforma a la Ley de Amparo el miércoles. Foto Roberto García

Andrea Becerril

Periódico La Jornada

Sábado 4 de octubre de 2025, p. 4

Más allá del transitorio sobre retroactividad, los cambios a la Ley de Amparo no disminuyen ni debilitan el juicio de garantías ni afecta a las minorías, como lo asegura la oposición, por el contrario, permiten el acceso a una justicia más ágil y efectiva para las mayorías, sostuvieron senadores de la 4T.

El morenista Enrique Inzunza, presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, una de las dictaminadoras, se refirió a la afirmación de legisladores del PRI y PAN, en el sentido de que los ciudadanos que-dan a merced de la autoridad, que podrá congelar sus cuentas bancarias, sin posibilidad de ampararse.

La senadora priísta Claudia Anaya comentó que ello crea “incertidumbre” porque se violenta la presunción de inocencia; se les considera culpables de algún ilícito desde el inicio y se les niega la suspensión de entrada.

Al respecto, Inzunza sostuvo que ello es inexacto, porque la suspensión del acto reclamado se mantiene y procederá con límites en casos sensibles, como lavado de dinero, financiamiento al terrorismo, actividades en que se quitó la concesión y deuda pública.

En ese sentido, detalló, la reforma eliminó la suspensión provisional que ahora opera en el caso de cuentas congeladas por la UIF, lo cual ha permitido que recursos blanqueados por la delincuencia organizada les sean devueltos de forma automática.

Detalló que el amparo se mantiene, pero operará la suspensión definitiva del acto reclamado y las cuentas se descongelarán siempre que los quejosos comprueben que no se trata de recursos ilícitos y ello no llevará más de tres días.

El depósito de dinero producto del narcotráfico o de otras actividades del crimen organizado en el sistema financiero “es un problema real” y por eso un juez ya no dará una suspensión inmediata; antes habrá una audiencia y tanto el quejoso como la autoridad deberán presentar sus pruebas.