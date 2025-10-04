César Arellano García

Sábado 4 de octubre de 2025, p. 3

La Ley de Amparo es necesaria, sin embargo no debe ser retroactiva, consideró Hugo Aguilar Ortiz, ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Durante una reunión con medios afirmó que el artículo transitorio de la reforma a la enmienda, que le da carácter retroactivo a las nuevas disposiciones en la materia es inadecuado y se tiene que ajustar, pero en caso de que el Poder Legislativo no realice la corrección, el máximo tribunal se encargaría de hacerlo.

Dijo que en la actualidad el procedimiento de amparo está muy “burocratizado” o hay muchos medios de impugnación que hacen que los juicios se hagan interminables. “Entonces, sí es necesario simplificar buena parte del procedimiento en algunos casos en el tema de la ejecución de sentencia".

Esta semana, el Senado de la República aprobó con ajustes la iniciativa presidencial en materia de amparo. La enmienda está encaminada a modernizar y fortalecer ese mecanismo jurídico de defensa de los ciudadanos y a eliminar los abusos en que se ha incurrido, sobre todo en el caso de créditos fiscales.

También establece que la suspensión podrá negarse cuando se afecte el interés social y orden público. Al respecto, Aguilar se sumó a la presidenta Claudia Sheinbaum, quien rechazó la retroactividad de la nueva Ley de Amparo.

Por otra parte, expresó que está muy contento de los resultados logrados a 30 días de iniciar la Corte, pues el rendimiento es bueno, lo que permite abatir el rezago de los asuntos.