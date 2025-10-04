Sábado 4 de octubre de 2025, p. 3
En víspera de encabezar una concentración en el Zócalo tras haber cumplido un año en el gobierno (el pasado 1º de octubre), la presidenta Claudia Sheinbaum difundió en sus redes sociales un corto sobre el documental que se transmitirá el domingo, sobre este periodo donde narra su experiencia como la primera mujer en llegar a la Presidencia de la República y da cuenta de los momentos más significativos de su primer año de mandato.
En el documental, producido por Epigmenio Ibarra, se refleja, entre otras cosas, su defensa de la soberanía en un año donde la relación con Estados Unidos ha sido muy intensa y compleja. El filme también documenta esta última etapa donde la mandataria determinó dar una gira por los 32 estados para difundir su primer año de gobierno.