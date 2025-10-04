De la Redacción

Periódico La Jornada

Sábado 4 de octubre de 2025, p. 3

En víspera de encabezar una concentración en el Zócalo tras haber cumplido un año en el gobierno (el pasado 1º de octubre), la presidenta Claudia Sheinbaum difundió en sus redes sociales un corto sobre el documental que se transmitirá el domingo, sobre este periodo donde narra su experiencia como la primera mujer en llegar a la Presidencia de la República y da cuenta de los momentos más significativos de su primer año de mandato.