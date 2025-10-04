▲ Zaldívar (segundo de izquierda a derecha en primera fila) escucha a la Presidenta en la mañanera. Foto Presidencia

Alonso Urrutia, Alma E. Muñoz y Fernando Camacho

Periódico La Jornada

Sábado 4 de octubre de 2025, p. 3

En este gobierno no se impulsan ni se avalan leyes contrarias a la Constitución, que expresamente prohíbe la retroactividad, por ello la reforma a la Ley de Amparo no aplicará para las etapas procesales en un juicio en la materia ya terminadas, advirtió el ex ministro Arturo Zaldívar, durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, en la que formuló un “respetuoso” exhorto a los legisladores para realizar la modificación necesaria.

Al fijar la postura del gobierno federal frente a esa reforma a la Ley de Amparo, que se votó la madrugada del jueves pasado en el Senado, aclaró que “no se van a revocar suspensiones ni actos en los amparos que ya causaron estado. Y esto, creemos que se debe establecer de manera expresa en el precepto”.

El coordinador General de Política y Gobierno, planteó a los integrantes de la Cámara de Diputados cambiar la redacción del artículo primero transitorio, porque ese precepto no tiene la suficiente claridad y ha dado lugar a un debate innecesario y a ciertas críticas, descalificaciones y también preocupaciones legítimas.

Por separado, el coordinador de los diputados de Morena, Ricardo Monreal, declaró que respeta los señalamientos del ex ministro Arturo Zaldívar sobre la retroactividad en la aplicación de la Ley de Amparo, e indicó que la próxima semana se discutirá la minuta en San Lázaro.

Recordó que, desde un día antes, adelantó que el artículo primero transitorio será corregido.

En tanto, Zaldívar explicó que los senadores hicieron modificaciones a la iniciativa presidencial sobre la Ley de Amparo que enriquecieron el documento original.

Sin embargo, el artículo primero transitorio que introdujeron señala que “los asuntos que se encuentren en trámite a la entrada en vigor del presente decreto, continuarán tramitándose hasta su resolución final conforme a las disposiciones que establece este decreto”.