Genocidio en Gaza e imperio trumpista
os adjetivos del instinto y razón científica declaran incompetencia del depredador Donald Trump, que ha llevado a la humanidad a todos sus límites con el genocidio en Gaza, Palestina. ¿Qué hay detrás?
Tal genocidio es el más documentado en la historia y corrobora la miseria y degradación humanas. El ultimátum con Hamas cede sólo en liberar rehenes de su “plan de paz”, una treta que ¡vaya miseria!, en la desocupación voluntaria o por ejecución del ultrasionismo estado israelita, el verdugo Netanyahu, la barbarie montada en el salvajismo, no es más que arrancar de raíz a esta sociedad milenaria, al tiempo que, en auténtica piratería, aborda, secuestra y encarcela a la Global Sumud Flotilla, el único intento de ayuda humanitaria ante el disimulo de casi todos los jefes de Estado del mundo. Pero la movilización social mundial de indignación, sobre todo en Europa y América Latina, vislumbra una esperanza que reta con morir al último.
El imperialismo fascista de Trump va que vuela para darse su propio tiro de gracia, pues los fantasmas que revive, comunismo e izquierda radical, ya le están recorriendo.
Ismael Cano Moreno
Sin cabida en el cielo, dios de conservadores
El dios de los conservadores y neoliberales, la hipocresía, ya no tiene cabida en los espacios del cielo. La perdieron por tanta falsedad en la Tierra y las traiciones al pueblo de México.
En otras partes del mundo sucede de igual manera, pues el guardián del planeta, EU, perdió su hegemonía. No sólo más de la mitad de la población del planeta está ya fuera de su férula. También desde el punto de vista comercial, de producción, comunicación y de los instrumentos de defensa militar, que esperemos no compitan en poderío, pues no habría vencedores, sino todos vencidos.
Si al capitalismo de antaño le sigue a la instauración del neocapitalismo en ascenso, resulta obsoleto, pues preserva la riqueza de la minoría privilegiada y, con ello, la violencia, la corrupción, la impunidad, la droga, las mafias, la radio y las televisoras en descomposición social fomentarían su propia debacle.
El panorama no es sencillo para lograr la transformación propuesta aún en marcha y en ascenso hacia un cielo abierto para la 4T. Los neoliberales dejaron un país difícil de atender y, sin embargo, se puede continuar por el camino del cambio y lograr el humanismo mexicano. Esta es la esperanza que tenemos y llama la atención el apoyo de un porcentaje considerable de la población en nuestro país y de no pocas naciones en el mundo.
Rubén Cantú Chapa
N de la R
En el artículo de Elena Poniatowska, titulado: “A las 5 de la tarde, la balacera del 2 de octubre de 1968”, publicado en la edición del jueves, erróneamente se menciona que el ingeniero Heberto Castillo murió en 1975. La fecha correcta de su fallecimiento es 1997. Ofrecemos una disculpa a los lectores.
Desaparece otro joven en Ecatepec
El 6 de septiembre del año en curso cerca de las 16 horas, Octavio, de 24 años, salió de trabajar, como regularmente lo hacía, del taller mecánico en la colonia El Calvario, Ecatepec, a unas cuantas calles del palacio municipal. Ya no llegó a reunirse a pocos metros de distancia con su padre, para regresar a casa.
A más de 25 días del lamentable suceso, no ha avanzado significativamente la investigación, no obstante que desapareció cuando caminaba sobre una de las avenidas más transitadas del municipio, donde hay cámaras del C5, C4 y de una farmacia conocida.
El viernes pasado nos movilizamos a la oficina regional de la FGJ del estado de México y a la presidencia municipal; lamentablemente, en esta última no fuimos recibidos. Exigimos que las autoridades tomen las medidas necesarias contra este flagelo y cumplan con su trabajo de manera pronta y expedita como lo establece nuestra Constitución.
José de Jesús Meza Serrano
Invitación
¡Argentinos, a votar!
La Regional México de Argentinos para la Victoria llama a los argentinos que se encuentren en el padrón de residentes en el exterior a votar en las elecciones legislativas del domingo 26 de octubre. Para ello, deben dirigirse al consulado de la República Argentina en México, ubicado en avenida Paseo de la Reforma 373, piso 4, colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc, de 8 a 18 horas. Quienes residan cerca de Playa del Carmen, Quintana Roo, pueden dirigirse al consulado situado en calle 41 sur y carretera federal de dicha ciudad.
Instamos a participar para la defensa y consolidación de nuestra democracia, para frenar al gobierno de Milei en su destrucción y venta de nuestra Argentina soberana, de justicia social y memoria con visión latinoamericana. ¡A construir nuestra historia de igualdad y solidaridad!, ¡A votar en las legislativas del 26 de octubre!
Regional México de Argentinos para la Victoria