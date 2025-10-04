Genocidio en Gaza e imperio trumpista

L

os adjetivos del instinto y razón científica declaran incompetencia del depredador Donald Trump, que ha llevado a la humanidad a todos sus límites con el genocidio en Gaza, Palestina. ¿Qué hay detrás?

Tal genocidio es el más documentado en la historia y corrobora la miseria y degradación humanas. El ultimátum con Hamas cede sólo en liberar rehenes de su “plan de paz”, una treta que ¡vaya miseria!, en la desocupación voluntaria o por ejecución del ultrasionismo estado israelita, el verdugo Netanyahu, la barbarie montada en el salvajismo, no es más que arrancar de raíz a esta sociedad milenaria, al tiempo que, en auténtica piratería, aborda, secuestra y encarcela a la Global Sumud Flotilla, el único intento de ayuda humanitaria ante el disimulo de casi todos los jefes de Estado del mundo. Pero la movilización social mundial de indignación, sobre todo en Europa y América Latina, vislumbra una esperanza que reta con morir al último.

El imperialismo fascista de Trump va que vuela para darse su propio tiro de gracia, pues los fantasmas que revive, comunismo e izquierda radical, ya le están recorriendo.

Ismael Cano Moreno

Sin cabida en el cielo, dios de conservadores

El dios de los conservadores y neoliberales, la hipocresía, ya no tiene cabida en los espacios del cielo. La perdieron por tanta falsedad en la Tierra y las traiciones al pueblo de México.

En otras partes del mundo sucede de igual manera, pues el guardián del planeta, EU, perdió su hegemonía. No sólo más de la mitad de la población del planeta está ya fuera de su férula. También desde el punto de vista comercial, de producción, comunicación y de los instrumentos de defensa militar, que esperemos no compitan en poderío, pues no habría vencedores, sino todos vencidos.

Si al capitalismo de antaño le sigue a la instauración del neocapitalismo en ascenso, resulta obsoleto, pues preserva la riqueza de la minoría privilegiada y, con ello, la violencia, la corrupción, la impunidad, la droga, las mafias, la radio y las televisoras en descomposición social fomentarían su propia debacle.

El panorama no es sencillo para lograr la transformación propuesta aún en marcha y en ascenso hacia un cielo abierto para la 4T. Los neoliberales dejaron un país difícil de atender y, sin embargo, se puede continuar por el camino del cambio y lograr el humanismo mexicano. Esta es la esperanza que tenemos y llama la atención el apoyo de un porcentaje considerable de la población en nuestro país y de no pocas naciones en el mundo.