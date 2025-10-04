A

yer se cumplieron 35 años de la reunificación de Alemania, concretada tras el colapso de la Unión Soviética y la caída del Muro de Berlín. A siete lustros del inicio de dicho proceso, las contradicciones en el seno de la potencia europea dan eco a las voces críticas para las cuales más que de reunificación, cabe hablar de anexión por parte de la Alemania Federal.

La reunificación del 3 de octubre de 1990 cerró el mapa político, pero no las brechas materiales ni simbólicas entre el Este y el Oeste. El relato triunfal de Aufschwung Ost (“auge oriental”) convive con una persistente sensación de ciudadanía de segunda en el oriente y con un país atrapado entre la austeridad como dogma, el armamentismo desbocado y una crisis de representación que alimenta a la extrema derecha. Los propios informes oficiales admiten que, pese a avances, perviven diferencias en ingresos, riqueza y expectativas de vida que se traducen en malestar político y desafección hacia la democracia liberal.

En economía, los datos son tercos. En 2024, el PIB per cápita de los cinco länder orientales (sin contar Berlín) fue apenas 72 por ciento del registrado en las provincias occidentales. Los salarios siguen rezagados: en 2022, los trabajadores del Este ganaron en promedio 15 por ciento menos que en el Oeste. Más elocuente aún es la riqueza: en 2023, el patrimonio medio neto por hogar fue de 170 mil euros en el Este, frente a 364 mil en el Oeste. La tasa de propiedad de vivienda es de 29 por ciento en el Este y 45 por ciento en el Oeste. Como se ve, la imposición de la economía de mercado no equiparó a los alemanes; instauró una suerte de colonialismo interno.

El incumplimiento de las promesas de inclusión se refleja en el mapa electoral. El partido neonazi Alternativa para Alemania (AfD) se consolidó como primera o segunda fuerza en el oriente en las elecciones regionales de 2024, y en las federales del 23 de febrero de 2025 obtuvo 20.8 por ciento del voto nacional, con picos superiores a 30 por ciento en varios länder del Este. El éxito sostenido de la ultraderecha en esa región es el síntoma más visible de un proceso de integración social inacabado.