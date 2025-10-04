Sputnik, Europa Press, Afp y Prensa Latina

La Habana., El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, afirmó ayer que la acometida castrense de Estados Unidos contra Venezuela debe terminar y reiteró el apoyo al gobierno y al pueblo de la república bolivariana.

“La agresión militar debe detenerse para que se preserve América Latina y el Caribe como zona de paz”, escribió el mandatario de la isla en su cuenta de X.

También compartió una declaración de la cancillería cubana en la que se acusó a Washington de poner en peligro la paz en el Caribe, tras la incursión ilegal de varios aviones de combate estadunidenses en el espacio aéreo de Caracas.

En respuesta al despliegue de antier de aviones de combate de las fuerzas estadunidenses, a 75 kilómetros de las costas venezolanas, Gustavo Petro, presidente de Colombia, denunció que Estados Unidos convirtió al Caribe en una zona de “agresión y colonización”, y advirtió que “las consecuencias de estos hechos serán negativas en el corto y el largo plazo de la historia”.