▲ Pete Hegseth, secretario de Guerra, difundió un video del momento en que estalla la embarcación. Foto Captura de pantalla de video de la Casa Blanca

Ángel González

Especial para La Jornada

Periódico La Jornada

Sábado 4 de octubre de 2025, p. 24

Caracas. Militares estadunidenses asesinaron este viernes a cuatro personas que iban en una lancha que supuestamente llevaba drogas en aguas internacionales del mar Caribe, según publicó en redes sociales el secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth.

Este sería el cuarto ataque conocido, desde el 2 de septiembre, del ejército estadunidense contra embarcaciones en el mar Caribe que, según la administración Trump, transportaban estupefacientes para pandillas o cárteles considerados grupos terroristas. En total, el ejército ha matado de esta forma a 21 personas.

“Esta mañana temprano, por orden del presidente Trump, dirigí un ataque cinético letal contra un buque de narcotráfico afiliado a organizaciones terroristas designadas, en el área de responsabilidad del Comando Sur”, escribió el funcionario en su publicación en redes.

Agregó que “cuatro narcoterroristas masculinos” murieron en el ataque y que se llevó a cabo en aguas internacionales, “justo frente a la costa de Venezuela”. Esta referencia geográfica precisa es un dato nuevo con respecto a los ataques similares reportados en el mes de septiembre.

Tal como sucedió en las tres ocasiones anteriores, aseguró, sin aportar ninguna clase de prueba, que la lancha se dirigía a Estados Unidos con el fin de “envenenar” a las personas.

El único argumento de Hegseth para justificar sus aseveraciones fue: “nuestra inteligencia, sin duda, confirmó que esta nave traficaba narcóticos; las personas a bordo eran narcoterroristas y operaban en una conocida ruta de tránsito de narcotráfico”.

El funcionario advirtió que estas operaciones “continuarán hasta que terminen los ataques contra el pueblo estadunidense”.

También publicó un video muy corto, aparentemente extraído de algún dispositivo militar de vigilancia aérea, que muestra una lancha rápida que se mueve por la superficie del mar y luego estalla.

Maduro responde

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, advirtió que los ciudadanos de su país están preparados para emprender, de ser necesario, una lucha armada con el objetivo de preservar la paz y soberanía de su país.