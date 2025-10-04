▲ La cancillería se entrevistó con los seis connacionales y está en contacto con sus familiares. Foto tomada de redes sociales (imagen antes de zarpar)

Arturo Sánchez Jiménez

Periódico La Jornada

Sábado 4 de octubre de 2025, p. 23

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó ayer que los seis connacionales detenidos en el centro de detención Ktziot, en Israel, luego de que participaran en la Global Sumud Flotilla con destino a Gaza, accedieron de manera voluntaria a ser repatriados a México, por lo que se iniciaron gestiones inmediatas con las autoridades de ese país para que el proceso se lleve a cabo lo antes posible.

El embajador de México en Israel, Mauricio Escanero, se reunió con Arlin Medrano, Ernesto Ledesma, Carlos Pérez Osorio, Sol González, Laura Alejandra Vélez Ruiz y Diego Vázquez, los seis mexicanos. De acuerdo con la cancillería, todos se encuentran en buen estado de salud y agradecieron la asistencia consular que recibieron durante el trayecto, así como el acompañamiento brindado desde su detención.

La SRE añadió que también se mantiene comunicación con la mexicana que viajaba en la embarcación de apoyo legal de la flotilla, quien igualmente se encuentra bien. La dependencia subrayó que continúa en contacto permanente con los familiares de los detenidos y reiteró su compromiso de salvaguardar la integridad de los connacionales en cualquier circunstancia.