Mamdani exige liberar a connacionales
 
Periódico La Jornada
Sábado 4 de octubre de 2025, p. 23

Zohran Mamdani, candidato demócrata para la alcaldía de Nueva York, pidió ayer la liberación inmediata de todos los ciudadanos estadunidenses que fueron detenidos por el ejército israelí después de que la flotilla que se dirigía a Gaza para intentar romper el asedio de Israel fuera interceptada y exigió el fin del asedio contra los palestinos, en un mensaje publicado en su cuenta de X.

“Esta semana, la Global Sumud Flotilla intentó entregar ayuda vital a Gaza. Sin embargo, 461 personas, incluidos neoyorquinos, fueron detenidas por el ejército israelí. Deben ser liberadas de inmediato. Y la hambruna deliberada de los palestinos debe terminar ya”, dijo.

