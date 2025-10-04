De La Redacción

Sábado 4 de octubre de 2025

Expertos de la Organización de Naciones Unidas (ONU), entre ellos la relatora especial sobre los territorios palestinos, Francesca Albanese, expresaron ayer su esperanza de un alto el fuego permanente en la franja de Gaza, aunque advirtieron que cualquier plan de pacificación debe salvaguardar los derechos humanos de los palestinos y no crear más condiciones de opresión, indicó un comunicado del organismo internacional.

Antes de conocerse la respuesta de Hamas y la reacción del presidente estadunidense, Donald Trump, los analistas señalaron: “acogemos con satisfacción partes del plan de paz anunciado por Estados Unidos para poner fin a la guerra en Gaza, incluyendo un alto el fuego permanente, la rápida liberación de las personas detenidas ilegalmente, el flujo de ayuda humanitaria bajo la supervisión de Naciones Unidas, la prohibición del desplazamiento forzado de Gaza, la retirada de las fuerzas israelíes y la no anexión de territorio”.

Precisaron que “estos son, en general, requisitos del derecho internacional que no deberían depender de un plan de paz formal”.

Entre las principales preocupaciones de los especialistas está que “el derecho palestino a la autodeterminación, incluso por medio de la creación de un Estado independiente, no está garantizado como lo exige el derecho internacional”.

La ONU aseguró que “está sujeto a vagas condiciones previas relativas a la reurbanización de Gaza, la reforma de la Autoridad (Nacional) Palestina (ANP) y un diálogo entre Israel y Palestina”.