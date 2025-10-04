Ap, Afp y Europa Press

Sábado 4 de octubre de 2025, p. 22

Jerusalén. Marinette, el único barco de la Global Sumud Flotilla que aún viajaba en el intento de romper el bloqueo marítimo de Israel a la devastada franja de Gaza, fue interceptado por la armada israelí. Tel Aviv comenzó las deportaciones de los más de 450 activistas que fueron detenidos y calificó la misión de “intento de incursión” a gran escala con “42 buques de guerra”.

La llamada Flotilla de la Libertad continúa con la travesía hacia el enclave desde Italia, en medio de las protestas contra el asalto israelí a la Global Sumud.

Marinette fue interceptado a las 10:28 hora local de ayer, a unos 78 kilómetros de las costas de Gaza. “Mientras la gente se moviliza en las ciudades de todo el mundo para exigir un fin a estos horrores y tomar una posición por la humanidad, nos levantamos juntos con una sola voz: no nos detendremos hasta que termine el genocidio. Hasta que Palestina sea libre”, escribió la organización en Telegram.

“Cuatro ciudadanos italianos (todos diputados) ya fueron deportados. El resto están en proceso de ser repatriados. Israel quiere terminar este procedimiento lo antes posible”, afirmó la cancillería en un comunicado.

“La armada israelí frustró un intento de incursión a gran escala por parte de cientos de personas a bordo de 42 buques de guerra que declararon su intención de romper el bloqueo legal de seguridad marítima adyacente a la franja de Gaza”, señala el comunicado militar.

El ministro de Seguridad Nacional israelí, el ultraderechista Itamar Ben Gvir, calificó de “terroristas” que “apoyan a asesinos” a los miembros de la flotilla, y criticó al primer ministro, Benjamin Netanyahu, por acceder a las deportaciones al considerar que los activistas deberían pasar “meses” en prisión para escarmentar.