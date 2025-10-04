Marchas en más de 100 ciudades italianas // En Barcelona, vuelven a tomar las calles miles de estudiantes
Sábado 4 de octubre de 2025, p. 22
Madrid. Italia se convirtió en el epicentro europeo de la solidaridad con el pueblo palestino. Más de dos millones de personas se manifestaron en las calles para repudiar el genocidio y la limpieza étnica cometidos por Israel en la franja de Gaza y para denunciar el asalto a la Global Sumud Flotilla, en una jornada de huelga general que además paralizó al país. Los sindicatos calificaron de “éxito” la jornada de movilizaciones, en la que se registraron 100 marchas, entre ellas, en Roma, la más multitudinaria, que reunió a 300 mil ciudadanos.
El país gobernado por la ultraderechista Giorgia Meloni también es el lugar en el que está más vigoroso el músculo social para denunciar la situación en Gaza. Según la Confederación General Italiana del Trabajo (CGLI), la jornada de huelga general fue “un éxito: más de dos millones de personas salieron a la calle para participar en las manifestaciones que se celebraron en más de 100 ciudades en defensa de la flotilla, de los valores constitucionales, para detener el genocidio y en apoyo al pueblo palestino.
Exitosa movilización
“Recorrieron las calles de la capital 300 mil personas”, informaron en un comunicado para hacer un balance de lo ocurrido en la huelga general, que tuvo entre sus grandes detractores a los miembros del gobierno de Meloni y a la mandataria.
En el comunicado, los sindicatos resaltaron que, “según los datos recibidos hasta ahora, la participación media nacional en la huelga general se sitúa en torno a 60 por ciento”, todo un éxito si se toma en cuenta que la convocatoria fue prematura, hace sólo un par de días, cuando se registró el asalto y la detención de los más de 400 activistas que viajaban en la flotilla.
Durante la jornada hubo, según la CGLI, “un clima pacífico y democrático, con la participación extraordinaria y sin precedente de los jóvenes, que reclaman un futuro de paz y justicia social, con trabajo estable y lucha contra la precariedad.
“Trabajadoras y trabajadores, ciudadanas y ciudadanos, estudiantes han hecho oír su voz en apoyo a la flotilla y en solidaridad con los activistas detenidos, por la paz y para reafirmar el derecho internacional. La movilización no se detiene.”
A raíz de la huelga general se registraron numerosos incidentes en el transporte público y en el tráfico de las principales ciudades, como Roma y Milán, donde el caos vial fue total a consecuencia de las multitudinarias manifestaciones. También hubo grandes movilizaciones en Bolonia, Palermo, Cagliari, Florencia, Pisa, Genova, Verona, Turín, Bérgamo y Perugia, entre otras.
En Milán, activistas ocuparon la Universidad Estatal, mientras que en Turín se produjeron choques con la policía en la Universidad Politécnica y en la feria tecnológica que se celebra esta semana, que incluye la presencia de varios dirigentes de la Unión Europea (UE), como la presidenta de la Comisión Europea (CE), Ursula von der Leyen.
En Bolonia, los manifestantes forzaron su entrada a la autopista tras enfrentarse con agentes antidisturbios. En Pisa, la autovía Florencia-Livorno quedó bloqueada, y en Perugia varios miles ocuparon los andenes de la estación central.
El otro centro europeo de la solidaridad con Palestina es Barcelona, donde por segundo día miles de jóvenes salieron a las calles del centro para denunciar el genocidio y exigir la liberación de los detenidos por el ejército israelí en el asalto a la flotilla. Durante la protesta gritaron consignas como “Gaza, no estás sola”, “Israel asesina, Europa patrocina”, “Boicot a Israel” y “Desde el río hasta el mar, Palestina vencerá”.
Además un grupo de jóvenes mantienen una acampada de protesta en la plaza de La Carbonera, que colinda con el World Trade Center, la zona financiera de la capital catalana. Su objetivo es mantener la protesta de forma indefinida hasta que se atiendan sus reivindicaciones, que son “poner fin al bloqueo en Gaza, garantizar la liberación inmediata de los miembros de la flotilla, decretar un embargo total de armas a Israel y romper las relaciones diplomáticas, comerciales, culturales y deportivas con el régimen de Tel Aviv”.