▲ Más de 300 mil personas se manifestaron en Roma contra la expulsión de palestinos de Gaza cometida por Israel. Foto Ap

Armando G. Tejeda

Corresponsal

Periódico La Jornada

Sábado 4 de octubre de 2025, p. 22

Madrid. Italia se convirtió en el epicentro europeo de la solidaridad con el pueblo palestino. Más de dos millones de personas se manifestaron en las calles para repudiar el genocidio y la limpieza étnica cometidos por Israel en la franja de Gaza y para denunciar el asalto a la Global Sumud Flotilla, en una jornada de huelga general que además paralizó al país. Los sindicatos calificaron de “éxito” la jornada de movilizaciones, en la que se registraron 100 marchas, entre ellas, en Roma, la más multitudinaria, que reunió a 300 mil ciudadanos.

El país gobernado por la ultraderechista Giorgia Meloni también es el lugar en el que está más vigoroso el músculo social para denunciar la situación en Gaza. Según la Confederación General Italiana del Trabajo (CGLI), la jornada de huelga general fue “un éxito: más de dos millones de personas salieron a la calle para participar en las manifestaciones que se celebraron en más de 100 ciudades en defensa de la flotilla, de los valores constitucionales, para detener el genocidio y en apoyo al pueblo palestino.

Exitosa movilización

“Recorrieron las calles de la capital 300 mil personas”, informaron en un comunicado para hacer un balance de lo ocurrido en la huelga general, que tuvo entre sus grandes detractores a los miembros del gobierno de Meloni y a la mandataria.

En el comunicado, los sindicatos resaltaron que, “según los datos recibidos hasta ahora, la participación media nacional en la huelga general se sitúa en torno a 60 por ciento”, todo un éxito si se toma en cuenta que la convocatoria fue prematura, hace sólo un par de días, cuando se registró el asalto y la detención de los más de 400 activistas que viajaban en la flotilla.

Durante la jornada hubo, según la CGLI, “un clima pacífico y democrático, con la participación extraordinaria y sin precedente de los jóvenes, que reclaman un futuro de paz y justicia social, con trabajo estable y lucha contra la precariedad.

“Trabajadoras y trabajadores, ciudadanas y ciudadanos, estudiantes han hecho oír su voz en apoyo a la flotilla y en solidaridad con los activistas detenidos, por la paz y para reafirmar el derecho internacional. La movilización no se detiene.”