Sábado 4 de octubre de 2025, p. 21

El plan de paz de Donald Trump prevé que el enclave sea gobernado por un comité palestino tecnocrático y apolítico bajo la supervisión de un nuevo organismo internacional de transición: la “junta de paz”, presidida por el mandatario estadunidense, y que el movimiento islamita renuncie a las armas y a la política en Gaza.

También formará parte de esta junta el ex primer ministro británico, Tony Blair, quien en 2003 apoyó al entonces mandatario George W. Bush en su invasión a Irak, bajo el falso pretexto de que la nación árabe poseía arsenales de destrucción masiva.