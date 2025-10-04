Tel Aviv reduce sus operaciones militares al mínimo
Sábado 4 de octubre de 2025, p. 21
Washington. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó a Israel que detenga “inmediatamente” los bombardeos sobre la franja de Gaza, al tiempo que celebró la aceptación parcial por parte de Hamas de su ultimátum para poner fin a la guerra de casi dos años. Horas después autoridades de Tel Aviv instruyeron al ejército reducir al mínimo sus operaciones militares tras un posible acuerdo de las partes para comenzar a implementar el plan de paz.
Antes, el primer ministro, Benjamín Netanyahu, se sorprendió por la reacción de Trump y afirmó que la respuesta de Hamas le parecía “un rechazo” a la propuesta del presidente estadunidense; no obstante, su oficina informó anoche estar lista para el intercambio de rehenes por prisioneros.
Pese a la respuesta con reservas del grupo armado palestino, Trump declaró en una publicación en Truth Social: “Creo que están listos para una paz duradera. Israel debe detener de inmediato el bombardeo de Gaza para que podamos liberar a los rehenes de forma segura y rápida. Ahora es demasiado peligroso hacerlo”.
Al cierre de esta edición, la radio del ejército israelí, Galei Tzahal, anunció que “tras evaluaciones nocturnas de la situación y negociaciones con representantes estadunidenses, el liderazgo político dio instrucciones a las Fuerzas de Defensa de Israel de reducir la actividad en Gaza “al mínimo y llevar a cabo sólo acciones defensivas en el sector”.
Antes, la oficina del premier emitió una declaración informando que “Israel está preparado para la implementación inmediata de la primera etapa del plan de Trump que consiste en la liberación de todos los rehenes”.
“Seguiremos trabajando en plena cooperación con el presidente y su equipo para poner fin a la guerra de acuerdo con los principios establecidos por Israel, que corresponden a la visión de Trump”, indicó el comunicado que recogió The Times of Israel.
Por su parte, el jefe de la Casa Blanca difundió anoche un mensaje en video en el cual calificó el de ayer de un “gran día” y agradeció a los países que contribuyeron a la búsqueda de paz en Medio Oriente, un objetivo que “estamos muy cerca de lograr”, aseguró.
Antes de la respuesta de Hamas, Trump reforzó su amenaza de desatar “un infierno como nadie vio antes” en Gaza si su plan de paz no era aceptado, advirtió que los soldados del grupo islamita “están rodeados y aislados militarmente, esperando a que dé la orden de ‘fuera’ para que sus vidas sean rápidamente extinguidas” y prometió que “habrá paz en Medio Oriente, de una forma u otra”.