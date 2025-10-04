Ap, Afp, Sputnik y The Independent

Periódico La Jornada

Sábado 4 de octubre de 2025, p. 21

Washington. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó a Israel que detenga “inmediatamente” los bombardeos sobre la franja de Gaza, al tiempo que celebró la aceptación parcial por parte de Hamas de su ultimátum para poner fin a la guerra de casi dos años. Horas después autoridades de Tel Aviv instruyeron al ejército reducir al mínimo sus operaciones militares tras un posible acuerdo de las partes para comenzar a implementar el plan de paz.

Antes, el primer ministro, Benjamín Netanyahu, se sorprendió por la reacción de Trump y afirmó que la respuesta de Hamas le parecía “un rechazo” a la propuesta del presidente estadunidense; no obstante, su oficina informó anoche estar lista para el intercambio de rehenes por prisioneros.

Pese a la respuesta con reservas del grupo armado palestino, Trump declaró en una publicación en Truth Social: “Creo que están listos para una paz duradera. Israel debe detener de inmediato el bombardeo de Gaza para que podamos liberar a los rehenes de forma segura y rápida. Ahora es demasiado peligroso hacerlo”.

Al cierre de esta edición, la radio del ejército israelí, Galei Tzahal, anunció que “tras evaluaciones nocturnas de la situación y negociaciones con representantes estadunidenses, el liderazgo político dio instrucciones a las Fuerzas de Defensa de Israel de reducir la actividad en Gaza “al mínimo y llevar a cabo sólo acciones defensivas en el sector”.