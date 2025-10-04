▲ Palestinos acudieron a la playa en un momento de sosiego, en lo que se alcanza un posible pacto para acabar con la ofensiva israelí en Gaza. Foto Afp

Deir Al Ballah., El movimiento de resistencia islámica Hamas aceptó algunos elementos del plan del presidente estadunidense, Donald Trump, para poner fin a la guerra de Israel en la franja de Gaza, entre ellos, ceder el poder en el enclave y entregar a todos los rehenes restantes a cambio de la liberación de prisioneros palestinos en las cárceles israelíes. Sin embargo, afirmó que otros puntos requieren más consultas y negociaciones con mediadores.

En un comunicado emitido la noche de ayer, la organización islamita expresó su disposición de comenzar negociaciones inmediatas para el intercambio de cautivos y la futura entrega de la administración del territorio, siempre y cuando estén basadas “en el consenso nacional palestino y con el apoyo árabe e islámico”.

Precisó que los aspectos del plan que tocan el futuro de la franja de Gaza deben decidirse sobre la base de una “posición palestina unánime”, alcanzada con otras facciones y basada en el derecho internacional.

Según el plan de Washington, revelado el lunes, una vez que todos los rehenes sean liberados, Israel entregará a 250 presos palestinos condenados a cadena perpetua y a más mil 700 gazatíes detenidos después del 7 de octubre de 2023, incluidas todas las mujeres y niños.

Por cada rehén israelí, cuyos restos sean devueltos, Israel entregará las osamentas de 15 gazatíes fallecidos.

Por otra parte, prevé que el territorio palestino, con unos 2 millones de habitantes, se colocaría bajo gobernanza internacional supervisada por el propio Trump y el ex primer ministro británico Tony Blair. La propuesta no proporciona un camino para la eventual reunificación de Gaza con Cisjordania reocupada por Israel, en un futuro Estado palestino.

Osama Hamdan, funcionario de Hamas, adelantó que la organización rechazó la administración extranjera de la franja y que la entrada de fuerzas de otras naciones sería “inaceptable”.