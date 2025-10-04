Iván Sánchez

Corresponsal

Periódico La Jornada

Sábado 4 de octubre de 2025, p. 27

Xalapa, Ver., Maestros jubilados que exigen el pago de los seguros institucionales fueron reprimidos por granaderos del gobierno del estado, durante una manifestación en la que acusaron a las autoridades veracruzanas de no entregar los recursos correspondientes.

Los docentes, que protestaron afuera del Palacio de Gobierno por más de 16 horas, pertenecen a la Unión de Beneficiarios del Seguro de Vida Institucional de Veracruz.

Denunciaron a la administración que encabeza Rocío Nahle García de no liberar el dinero público para pagar las pólizas a los beneficiarios, a pesar de que es una prestación contemplada para los docentes veracruzanos.

Ayer en la mañana, arribaron a la zona policías de la Secretaría de Seguridad Pública, ataviados con equipos antimotines, como escudos y toletes, con los que amedrentaron a los profesores jubilados.