Estudiantes y académicos piden la salida de Martín Aguilar y de la Junta de Gobierno de la institución
Sábado 4 de octubre de 2025, p. 27
Xalapa, Ver., La Red UV por la Legalidad se manifestó ayer afuera del Congreso de Veracruz para exigir a las y los diputados locales emitir una interpretación correcta de la legislación universitaria en torno a la prórroga de cuatro años que se le otorgó al rector de la Universidad Veracruzana (UV), Martín Aguilar Sánchez, el pasado 1º de septiembre.
Sara Ladrón de Guevara, ex rectora de la institución, explicó que se entregó un documento, emanado de un consenso entre la comunidad universitaria, para que la Cámara local se posicione en esta problemática.
“Se hizo un escrito, un oficio a la Legislatura para que emita la interpretación legal de la ley universitaria. Como ustedes bien saben, la ley orgánica y la de autonomía que nos rigen son objeto del Congreso del estado”, señaló.
Si bien el análisis no sería vinculante, sentaría un precedente a tomar en cuenta por las y los juzgadores que tienen en sus manos los seis amparos que se han interpuesto en contra de la prórroga.
Señaló que le corresponde a las comisiones de puntos constitucionales y la de educación, además de la presidencia de la Legislatura, analizar el tema y emitir una resolución que se conozca públicamente.
Solicitan interpretación jurídica
“Estamos solicitando la interpretación jurídica que el Congreso da a la ley que este mismo emitió, es una facultad que tiene, porque se hizo una lectura a modo, (…) Martín Aguilar inventó un procedimiento que no está establecido”, externó.
Ante esta situación, grupos de alumnos y académicos se han movilizado para exigir la salida de Martín Aguilar y de la Junta de Gobierno y que se considere que es necesaria una convocatoria para elegir a un nuevo rector.