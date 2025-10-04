Iván Sánchez

Corresponsal

Periódico La Jornada

Sábado 4 de octubre de 2025, p. 27

Xalapa, Ver., La Red UV por la Legalidad se manifestó ayer afuera del Congreso de Veracruz para exigir a las y los diputados locales emitir una interpretación correcta de la legislación universitaria en torno a la prórroga de cuatro años que se le otorgó al rector de la Universidad Veracruzana (UV), Martín Aguilar Sánchez, el pasado 1º de septiembre.

Sara Ladrón de Guevara, ex rectora de la institución, explicó que se entregó un documento, emanado de un consenso entre la comunidad universitaria, para que la Cámara local se posicione en esta problemática.

“Se hizo un escrito, un oficio a la Legislatura para que emita la interpretación legal de la ley universitaria. Como ustedes bien saben, la ley orgánica y la de autonomía que nos rigen son objeto del Congreso del estado”, señaló.

Si bien el análisis no sería vinculante, sentaría un precedente a tomar en cuenta por las y los juzgadores que tienen en sus manos los seis amparos que se han interpuesto en contra de la prórroga.