Sábado 4 de octubre de 2025, p. 27
Tres personas fallecieron por el derrumbe de una vivienda en la comunidad de Chilapa, municipio de San Agustín Loxicha, Oaxaca, por el reblandecimiento de la tierra debido a las constantes lluvias en la Sierra Sur, informó la Coordinación Estatal de Protección Civil y Gestión de Riesgos.
En un comunicado explicó que las víctimas son dos adultas y un menor; equipos de rescate trabajan para la recuperación de los cuerpos.
Se dio a conocer que en los últimos días han ocurrido deslaves “en localidades como Cerro León, San Francisco, Magdalena, Piedra Quelove, San José la Unión, Llano Maguey, Cerro Canto, Piedra Ancha, Piedra Virgen, Río Santa Cruz, Loma Bonita, Conchuda, Aguacate, Portillo y Las Flores”, donde no se reportaron pérdidas humanas.
Las lluvias también afectaron el municipio de San Juan Ozolotepec, agencia San Andrés Lovene.
Alerta por ciclón Priscila
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) alertó sobre la formación del ciclón Priscila frente a las costas del Pacífico, que afectará principalmente a Michoacán, Colima, Jalisco y en la península de Baja California, durante este fin de semana.
Se pronostica que el nuevo sistema de baja presión, entre las próximas 24 y 72 horas, evolucione a tormenta tropical y posteriormente a huracán categoría 1, que recibiría el nombre de Priscila en el Pacífico.
Fabián Vázquez, coordinador general del SMN, señaló que si bien los pronósticos indican que mantiene un desplazamiento hacia el noroeste, aún existe “una gran incertidumbre en la trayectoria”. Por ello llamó a la población a mantenerse alerta.
En tanto, Daniel Arriaga, subgerente de Hidrología Operativa, explicó que las precipitaciones que se registren en la región de Michoacán y el estado de México seguirán aumentando el volumen de las tres presas que conforman el sistema Cutzamala, el cual se encuentra ya a 91 por ciento de su capacidad.