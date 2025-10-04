▲ Médicos atendieron a niños que tuvieron síntomas de mareo y vómito. Foto Omar Martínez / La Jornada Baja California

La Jornada Baja California y Antonio Heras

Corresponsal

Periódico La Jornada

Sábado 4 de octubre de 2025, p. 27

Al menos 78 alumnos de seis escuelas públicas de Tijuana se intoxicaron por consumir desayunos en mal estado, distribuidos por la empresa AB Alimentos Nutraséuticos Funcionales SA de CV, como parte del programa de gobierno “Pancita llena, corazón contento”.

La primera alerta se dio la mañana de ayer en las primarias Héroes de la Reforma y Lázaro Cárdenas, donde directivos notificaron a los padres que algunos niños tenían diarrea y vómito tras ingerir el desayuno escolar.

En el aviso se pidió a las familias recogerlos y llevarlos de inmediato al hospital, además de solicitar comprobantes médicos para que la compañía cubra los gastos derivados.

El secretario de Salud estatal, Adrián Medina, precisó que 78 menores presentaron síntomas; en tanto, se tiene el registro de 669 estudiantes de 21 planteles que tuvieron contacto con dichos alimentos.

Aclaró que no hay casos de gravedad, pues se dio de alta a la mayoría de los pacientes atendidos en las unidades médicas, quienes cuentan con seguimiento y acompañamiento para tener cuidados en casa.