Congreso de Querétaro, de luto por parálisis legislativa
Foto
Ricardo Montoya, corresponsal
Corresponsal
Periódico La Jornada
Sábado 4 de octubre de 2025, p. 26

Senadores, diputados locales y federales de Morena y sus aliados del PT y PVEM, junto con simpatizantes, colocaron un moño negro en las puertas del Congreso de Querétaro y protestaron por lo que llamaron “parálisis legislativa” atribuida a la bancada panista, luego de que Gerardo Ángeles, quien fue presidente de la mesa directiva hasta el 30 de septiembre, ordenó cerrar el recinto por supuestas labores de protección civil. El partido guinda lo acusó de que sólo es un pretexto para evitar que la nueva mesa directiva, elegida el 1º de octubre por 13 de 25 representantes, tome posesión.

