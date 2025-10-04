De La Redacción

Periódico La Jornada

Sábado 4 de octubre de 2025, p. 26

Omar Leyva Montalvo, ex subdirector de Seguridad Ciudadana del municipio mexiquense de Naucalpan, detenido durante la operación Enjambre en noviembre de 2024, fue sentenciado por un juez a 40 años de prisión por los delitos de extorsión agravada y abuso de autoridad.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) informó que el fallo se dictó tras el proceso judicial que concluyó ayer y en el que se acreditaron los actos delictivos del mando policial.

El 6 de septiembre del año pasado el entonces funcionario y un cómplice, a bordo de una patrulla interceptaron a dos personas que circulaban en un vehículo por calles de Naucalpan y les exigieron 4 mil pesos para dejarlas ir.

Agredieron físicamente a una dentro del vehículo oficial y las amenazaron con desaparecerlas si no entregaba la cantidad solicitada.

De acuerdo con la fiscalía, se encontró la probable relación de Leyva Montalvo con un grupo delictivo que operaba en esa demarcación, a la que presuntamente entregaba información sobre los operativos y brindaba protección.