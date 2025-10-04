Sábado 4 de octubre de 2025, p. 26
Omar Leyva Montalvo, ex subdirector de Seguridad Ciudadana del municipio mexiquense de Naucalpan, detenido durante la operación Enjambre en noviembre de 2024, fue sentenciado por un juez a 40 años de prisión por los delitos de extorsión agravada y abuso de autoridad.
La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) informó que el fallo se dictó tras el proceso judicial que concluyó ayer y en el que se acreditaron los actos delictivos del mando policial.
El 6 de septiembre del año pasado el entonces funcionario y un cómplice, a bordo de una patrulla interceptaron a dos personas que circulaban en un vehículo por calles de Naucalpan y les exigieron 4 mil pesos para dejarlas ir.
Agredieron físicamente a una dentro del vehículo oficial y las amenazaron con desaparecerlas si no entregaba la cantidad solicitada.
De acuerdo con la fiscalía, se encontró la probable relación de Leyva Montalvo con un grupo delictivo que operaba en esa demarcación, a la que presuntamente entregaba información sobre los operativos y brindaba protección.
En 2024 fuerzas federales y estatales llevaron a cabo la operación Enjambre, en la que varios funcionarios y ex funcionarios municipales fueron aprehendidos porque favorecían o participaban en actividades de grupos criminales
El sentenciado ocupó el cargo en el gobierno municipal de la panista Angélica Moya Marín (2022-2024), de la alianza PAN-PRI-PRD.
Con esta sentencia, la FGJEM precisó que suman siete los funcionarios detenidos y que han recibido sentencia condenatoria.
La primera fue contra Erick Adrián Hernández Mejía, ex policía de Nicolás Romero, por el delito de homicidio; Luis Ángel Nicolás Santos, ex director de Seguridad Pública de Tlatlaya; Bernabé Rodolfo Rodríguez Pérez, ex agente de Nicolás Romero, ambos por secuestro exprés, y Juan Cruz Solano, jefe policiaco de Coatepec Harinas, por extorsión
Además, Edgar Jiménez Ramos, ex funcionario de Santo Tomás de los Plátanos, por evasión, y Agustín Gildardo Bringas Álvarez, por plagio del suegro de una candidata a la alcaldía del mismo municipio.