Sábado 4 de octubre de 2025, p. 26

Chihuahua, Chih., Por solicitud de sus abogados y para litigar la restitución de bienes incautados, el ex gobernador priísta César Duarte Jáquez recibió permiso de un juez de control del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) estatal para viajar a la Ciudad de México, pese a que permanece sujeto a proceso penal bajo libertad condicional, con restricción de brazalete electrónico y prohibición de abandonar el estado de Chihuahua.

Duarte Jáquez compareció ante la Fiscalía General de la República (FGR) en la capital del país este viernes; fue una diligencia relacionada a un amparo con el que busca revertir la incautación de su rancho El Saucito, informó el abogado defensor Juan Carlos Mendoza Luján.

Explicó que el ex mandatario estatal obtuvo suspensión definitiva en el juicio 180/2025, lo que obliga a la FGR a devolverle el rancho El Saucito, asegurado años atrás dentro del proceso penal que enfrenta desde junio de 2022 y por el cual no ha recibido sentencia.

La suspensión fue otorgada el 7 de mayo de 2025, dentro del recurso 180/2025, por el juzgado decimosexto de distrito en materia penal en la Ciudad de México.

Reclamo legal

La resolución fue ratificada el 19 de junio de 2025 por el cuarto tribunal colegiado en materia penal del primer circuito, en el contexto de la revisión incidental 162/2025, lo que abrió la puerta a que Duarte reclame legalmente la restitución de El Saucito, rancho que abarca 4 mil 300 hectáreas y ubicado en el municipio de Balleza.