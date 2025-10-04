Juez del TSJ de Chihuahua le otorgó permiso para viajar
Sábado 4 de octubre de 2025, p. 26
Chihuahua, Chih., Por solicitud de sus abogados y para litigar la restitución de bienes incautados, el ex gobernador priísta César Duarte Jáquez recibió permiso de un juez de control del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) estatal para viajar a la Ciudad de México, pese a que permanece sujeto a proceso penal bajo libertad condicional, con restricción de brazalete electrónico y prohibición de abandonar el estado de Chihuahua.
Duarte Jáquez compareció ante la Fiscalía General de la República (FGR) en la capital del país este viernes; fue una diligencia relacionada a un amparo con el que busca revertir la incautación de su rancho El Saucito, informó el abogado defensor Juan Carlos Mendoza Luján.
Explicó que el ex mandatario estatal obtuvo suspensión definitiva en el juicio 180/2025, lo que obliga a la FGR a devolverle el rancho El Saucito, asegurado años atrás dentro del proceso penal que enfrenta desde junio de 2022 y por el cual no ha recibido sentencia.
La suspensión fue otorgada el 7 de mayo de 2025, dentro del recurso 180/2025, por el juzgado decimosexto de distrito en materia penal en la Ciudad de México.
Reclamo legal
La resolución fue ratificada el 19 de junio de 2025 por el cuarto tribunal colegiado en materia penal del primer circuito, en el contexto de la revisión incidental 162/2025, lo que abrió la puerta a que Duarte reclame legalmente la restitución de El Saucito, rancho que abarca 4 mil 300 hectáreas y ubicado en el municipio de Balleza.
César Duarte acudió a la FGR acompañado de sus defensores Irving Anchondo y Héctor Villasana, quienes solicitaron la liberación de los bienes que se le aseguraron como parte de la investigación por los presuntos delitos de peculado y asociación delictiva, ambos con penalidad agravada, en relación con 96.6 millones de pesos que presuntamente desvió de las arcas públicas hacia sus empresas: Unión Ganadera Regional División del Norte y Financiera División del Norte, cuando fue gobernador de Chihuahua (2010-2016).
Dicha comparecencia se llevó a cabo en cumplimiento del oficio FGR/FECOC/FEIAR-1951/2025, “emitido por esta autoridad el pasado 19 de septiembre de 2025, y un juez de control del distrito judicial Morelos, autorizó el traslado del imputado, una vez realizada la revisión correspondiente de la solicitud”, detalló el TSJ.
Asimismo, defendió que el viaje de Duarte Jáquez a la Ciudad de México fue estrictamente legal y controlado y no afecta el proceso penal en curso.
“El ciudadano César Duarte porta en todo momento su brazalete electrónico de localización y se efectúa bajo la custodia de un grupo de agentes de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, cuya única función es garantizar su seguridad y retorno”, puntualizó.