Cristina Gómez Lima

Corresponsal

Periódico La Jornada

Sábado 4 de octubre de 2025, p. 26

Hermosillo, Son., Después de permanecer tres años prófuga en Estados Unidos, Sandra Lucía Téllez Nieves, socia propietaria de la Guardería ABC –donde el 5 de junio de 2009 murieron en un incendio 49 niños y niñas, y dece-nas de personas resultaron heridas– fue detenida en Nogales luego de ser deportada a México por autoridades migratorias del país vecino.

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que “a través de la Fiscalía Especializada de Control Regional en Sonora cumplimentó la orden de aprehensión en contra de Sandra T, por los delitos de homici-dio y lesiones culposas, para que cumpla con la sentencia condenatoria dictada en su contra, por la comisión de dichos ilícitos”.

La institución especificó que el mandamiento judicial fue ejecutado por elementos de la Agencia de Investigación Criminal, en coordinación con el gabinete de seguridad del gobierno de México.

“La imputada fue trasladada al Centro de Reinserción Social (Cereso) femenil de Hermosillo, a disposición del juez de la causa”, destacó.

El aseguramiento se realizó en la garita Dennis DeConcini, en la frontera de Nogales tras una deportación coordinada entre el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos y la Agencia de Investigación Criminal de la FGR.