De La Redacción

Periódico La Jornada

Sábado 4 de octubre de 2025, p. 25

Un elemento de la Policía Estatal Preventiva, identificado como Jesús Alexander, asignado como escolta de un hijo del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, fue rescatado por efectivos castrenses horas después de ser levantado por sujetos armados al sur de la ciudad de Culiacán, informaron autoridades.

La Secretaría de Seguridad Pública de la entidad dio a conocer que luego de un reporte al grupo interinstitucional acerca del secuestro del agente, se activó el Código Rojo y en el sector sur de la ciudad fue detectado el vehículo en el que se lo llevaron.

Posteriormente comenzó una persecución que derivó en un enfrentamiento entre los secuestradores y los soldados en la avenida Álvaro Obregón; uno de los supuestos responsables fue abatido y tres heridos, todos quedaron a resguardo de las autoridades. Jesús Alexander fue rescatado aunque también resultó lesionado.

Fuentes de seguridad explicaron que éste último se encontraba en día de descanso en un domicilio cerca de la colonia Huizaches, cuando varios sujetos armados se lo llevaron, pero gracias a que contaba con un geolocalizador fue ubicado rápidamente.

El vehículo con armamento y equipo táctico fue asegurado, mientras las autoridades ministeriales acudieron al sitio a procesar la información y continuar con las indagatorias.

Apenas el 23 de septiembre la camioneta Jeep Cherokee donde viajaba la nieta del gobernador Rubén Rocha fue atacada por sujetos con rifles AK-47, en un intento de robo de la unidad, cuando circulaba por el bulevar Jesús Kumate, en la salida sur de la capital del estado; dos escoltas resultaron heridos.

Ultiman a elemento de la GN y a ex militar en Chihuahua

En Chihuahua, un elemento en activo de la Guardia Nacional y un ex militar murieron durante un ataque armado junto con otros dos hombres, en calles de la colonia Revolución Mexicana, en Ciudad Cuauhtémoc, la noche del miércoles, señaló el fiscal estatal del Distrito Occidente, Juan Carlos Portillo.