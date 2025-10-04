▲ Unidades calcinadas en la carretera federal 45 fueron utilizadas por los delincuentes para cerrar la vía. n Foto Alfredo Valadez Foto Alfredo Valadez

Alfredo Valadez Rodríguez

Corresponsal

Periódico La Jornada

Sábado 4 de octubre de 2025, p. 25

Zacatecas, Zac., Presuntos integrantes del crimen organizado realizaron la madrugada de ayer bloqueos carreteros en 12 municipios de la entidad, con al menos 39 vehículos incendiados, dieron a conocer fuentes estatales.

Trascendió que el chofer de un camión de carga que fue bajado por pistoleros en la comunidad de Rancho Grande murió por un infarto, y el conductor de un autobús de pasajeros resultó con lesiones de consideración al ser golpeado por los presuntos sicarios que lo despojaron de su unidad; hasta anoche la información no había sido confirmada oficialmente.

Además, paramédicos de Protección Civil atendieron a una decena de personas por ataques de nervios y ansiedad.

Dos autobuses de la empresa Ómnibus de México, uno de transporte de trabajadores de la empresa maquiladora LEAR, así como siete tractocamiones de carga y decenas de camionetas y automóviles particulares fueron arrebatados a sus propietarios por los delincuentes para atravesarlos en distintos puntos y luego quemarlos.

Además, algunas unidades fueron baleadas por sujetos que portaban armas largas. También prendieron fuego a las casetas de cobro de la comunidad Morfín Chávez, en Fresnillo.

Los disturbios comenzaron a las 01:30 horas, justo en el momento que al poniente de la ciudad de Sombrerete –en el norte del estado–, se produjo un fuerte enfrentamiento armado que duró más de 25 minutos, del que no dio informe ninguna autoridad federal o estatal.

Antes, la mañana del jueves ocurrió otra refriega entre policías estatales y presuntos criminales en el municipio de Tabasco, con el saldo de un delincuente muerto y cuatro heridos, según fuentes oficiales.

El despojo y quema de vehículos afectaron severamente la circulación del autotransporte de carga y de pasajeros, en algunos casos durante más de 10 horas, hasta que elementos del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional, así como policías estatales, acudieron para realizar maniobras con el fin de desahogar el tránsito.