Trascendió que un chofer murió por infarto y otro fue golpeado
Durante la madrugada de ayer fueron incendiados al menos 39 vehículos
Sábado 4 de octubre de 2025, p. 25
Zacatecas, Zac., Presuntos integrantes del crimen organizado realizaron la madrugada de ayer bloqueos carreteros en 12 municipios de la entidad, con al menos 39 vehículos incendiados, dieron a conocer fuentes estatales.
Trascendió que el chofer de un camión de carga que fue bajado por pistoleros en la comunidad de Rancho Grande murió por un infarto, y el conductor de un autobús de pasajeros resultó con lesiones de consideración al ser golpeado por los presuntos sicarios que lo despojaron de su unidad; hasta anoche la información no había sido confirmada oficialmente.
Además, paramédicos de Protección Civil atendieron a una decena de personas por ataques de nervios y ansiedad.
Dos autobuses de la empresa Ómnibus de México, uno de transporte de trabajadores de la empresa maquiladora LEAR, así como siete tractocamiones de carga y decenas de camionetas y automóviles particulares fueron arrebatados a sus propietarios por los delincuentes para atravesarlos en distintos puntos y luego quemarlos.
Además, algunas unidades fueron baleadas por sujetos que portaban armas largas. También prendieron fuego a las casetas de cobro de la comunidad Morfín Chávez, en Fresnillo.
Los disturbios comenzaron a las 01:30 horas, justo en el momento que al poniente de la ciudad de Sombrerete –en el norte del estado–, se produjo un fuerte enfrentamiento armado que duró más de 25 minutos, del que no dio informe ninguna autoridad federal o estatal.
Antes, la mañana del jueves ocurrió otra refriega entre policías estatales y presuntos criminales en el municipio de Tabasco, con el saldo de un delincuente muerto y cuatro heridos, según fuentes oficiales.
El despojo y quema de vehículos afectaron severamente la circulación del autotransporte de carga y de pasajeros, en algunos casos durante más de 10 horas, hasta que elementos del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional, así como policías estatales, acudieron para realizar maniobras con el fin de desahogar el tránsito.
La Guardia Nacional informó que hubo bloqueos carreteros en el kilómetro 141 de la vía Sombrerete-Durango, con 12 vehículos quemados; así como en la Fresnillo-Durango, donde los criminales incendiaron 16 unidades.
Otros tramos obstruidos fueron Río Grande, Saín Alto, Concepción del Oro, Villanueva, Ciudad Cuauh-témoc, Pánfilo Natera, Villa de Cos, Morelos, Enrique Estrada, Calera y Pinos.
Un cierre más fue en la carretera Zacatecas a Torreón, en el municipio de Cañitas de Felipe Pescador, donde desconocidos prendieron fuego a dos tráileres.
La violencia que se desató en la entidad obligó a la suspensión de clases en el nivel básico, por acuerdo de los integrantes del comi-té directivo estatal de la sección 34 del Sindicato Nacional de Traba-jadores de la Educación, para evitar riesgos durante la movilidad de maestros y estudiantes que se trasladan de un municipio a otro.
También, en un comunicado conjunto, la Universidad Autónoma de Zacatecas y el Sindicato del Personal Académico de la institución pidieron “a las autoridades competentes que se tomen las medidas necesarias con el fin de salvaguardar a los integrantes de la comunidad universitaria”.
Solicitaron a los alumnos de los campus de la capital y su zona conurbada, que generalmente los regresan a sus municipios y comunidades en viernes, que evitaran hacerlo en esta ocasión.
Por otra parte, mujeres integrantes del Colectivo de Búsqueda de Personas dieron a conocer que localizaron en el municipio de Tabasco cinco narcofosas con ocho cadáveres, por lo que pidieron a la Fiscalía General de Justicia de Zacatecas su intervención en el sitio.