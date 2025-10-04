Culpable de dos cargos relacionados con prostitución
Sábado 4 de octubre de 2025, p. 7
Un juez federal condenó a Sean Diddy Combs a cuatro años y dos meses de prisión después de que el magnate de la música fuera declarado culpable de dos cargos relacionados con prostitución en un caso que conmovió a la nación.
Diddy regresó a la corte federal ayer, tres meses después de que los jurados lo encontraran culpable de dos cargos de transporte para ejercer la prostitución, pero lo absolvieron de los cargos más graves de tráfico sexual y conspiración para cometer extorsión.
“Un historial de buenas obras no puede borrar los antecedentes en este caso. Abusaste de estas mujeres. Usaste ese abuso para salirte con la tuya, con encuentros casuales y noches de hotel”, reprendió el juez Arun Subramanian a Combs antes de dictar sentencia.
La evidencia del abuso es contundente. Es posible que las drogas hayan exacerbado su comportamiento errático y violento a lo largo de los años. Sin embargo, el tribunal debe considerar todos sus antecedentes.
La sentencia de ayer marca el final de un drama de alto perfil que duró un año, desde su arresto en septiembre de 2024 hasta un juicio de dos meses que destacó la adicción a las drogas de Diddy, el abuso doméstico y su inclinación por los maratones sexuales alimentados por drogas llamados freakoffs.
Los fiscales habían pedido que el rapero fuera encarcelado por al menos 135 meses (más de 11 años), mientras que su equipo de defensa pidió no más de 14 meses tras las rejas.
Sin embargo, al comienzo de la sentencia, Subramanian dijo que no veía motivos para desviarse del rango recomendado en el informe previo a la sentencia, que era de 70 a 87 meses.
Al dictar sentencia, Subramanian le dejó claro a Combs: “El tribunal no tiene garantías de que, si es liberado, estos crímenes no se volverán a cometer”, añadió.
La audiencia de sentencia fue un espectáculo de seis horas de duración, incluyó las intervenciones de sus seis hijos adultos, cinco de sus abogados defensores, un reverendo y un video de 15 minutos con una excelente producción de los mejores momentos de su vida. Diddy fue el artista principal.
El rapero se levantó, respiró hondo y agradeció al juez por darle la oportunidad de hablar. “Una de las cosas más difíciles que he tenido que afrontar es quedarme callado, no poder expresar cuánto lo siento”, comenzó el hombre de 55 años, quien no había hablado en ningún momento del juicio.
Se disculpó con Ventura y Jane y con todas las víctimas de violencia doméstica, calificando sus acciones de “repugnantes, vergonzosas yenfermizas”.
Se emocionó al disculparse con su familia. Se volvió hacia los bancos para dirigirse a su madre: “Mamá, te fallé como hijo. Lo siento. Me enseñaste mejor. Me criaste mejor”. Su voz se quebró al hablar.