▲ El productor y rapero durante un partido de baloncesto de la NBA en 2017. Foto Ap

Kelly Rissman

The Independent

Periódico La Jornada

Sábado 4 de octubre de 2025, p. 7

Un juez federal condenó a Sean Diddy Combs a cuatro años y dos meses de prisión después de que el magnate de la música fuera declarado culpable de dos cargos relacionados con prostitución en un caso que conmovió a la nación.

Diddy regresó a la corte federal ayer, tres meses después de que los jurados lo encontraran culpable de dos cargos de transporte para ejercer la prostitución, pero lo absolvieron de los cargos más graves de tráfico sexual y conspiración para cometer extorsión.

“Un historial de buenas obras no puede borrar los antecedentes en este caso. Abusaste de estas mujeres. Usaste ese abuso para salirte con la tuya, con encuentros casuales y noches de hotel”, reprendió el juez Arun Subramanian a Combs antes de dictar sentencia.

La evidencia del abuso es contundente. Es posible que las drogas hayan exacerbado su comportamiento errático y violento a lo largo de los años. Sin embargo, el tribunal debe considerar todos sus antecedentes.

La sentencia de ayer marca el final de un drama de alto perfil que duró un año, desde su arresto en septiembre de 2024 hasta un juicio de dos meses que destacó la adicción a las drogas de Diddy, el abuso doméstico y su inclinación por los maratones sexuales alimentados por drogas llamados freakoffs.

Los fiscales habían pedido que el rapero fuera encarcelado por al menos 135 meses (más de 11 años), mientras que su equipo de defensa pidió no más de 14 meses tras las rejas.