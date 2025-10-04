Sábado 4 de octubre de 2025, p. 7
La mañanera del pueblo se convirtió ayer en escenario para los finalistas del concurso México Canta, organizado por la Secretaría de Cultura, una iniciativa por la paz y contra las adicciones.
Claudia Curiel de Icaza, titular de la dependencia, confirmó que mañana será la gran final en el Teatro Esperanza Iris, de la Ciudad de México, a las 19 horas.
Reiteró que este concurso binacional “sin precedentes hermana a las y los jóvenes mexicanos y mexicanoestadunidenses a través de la música y de nuestras tradiciones”.
La finalidad “siempre ha sido promover narrativas musicales para expresar valores y otros mundos posibles, sin necesidad de reproducir la apología de la violencia”.
Hoy, añadió, “no se trata de prohibir, (si no) de generar opciones, de hacer conciencia, de promover mensajes de paz y esperanza desde la mirada de quienes construyen el futuro, los jóvenes”.
Al concurso se inscribieron 15 mil 115 jóvenes; 12 mil 418 en México y dos mil 696 en Estados Unidos.
Ayer en el Salón Tesorería de Palacio Nacional, los concursantes entonaron fragmentos de las nueve canciones que llegaron a lafinal.
El Consejo Mexicano de la Música premiará la mejor composición y el mejor intérprete a través del voto del público.
Especialistas otorgarán, además, “un contrato profesional con una editora nacional, trasnacional o independiente, que va a apoyar a todos estos jóvenes durante el primer año, para despuntar esta carrera con una producción profesional y con giras”, señaló Curiel de Icaza.
Al término de las presentaciones, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dio por concluida su conferencia de prensa. “Nos vemos el domingo a las 11 de la mañana en el Zócalo”, donde rendirá su primer informe de Gobierno al pueblo, “y a las 19 horas, México Canta”, dijo.