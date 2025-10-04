Alma E. Muñoz y Alonso Urrutia

Periódico La Jornada

Sábado 4 de octubre de 2025, p. 7

La mañanera del pueblo se convirtió ayer en escenario para los finalistas del concurso México Canta, organizado por la Secretaría de Cultura, una iniciativa por la paz y contra las adicciones.

Claudia Curiel de Icaza, titular de la dependencia, confirmó que mañana será la gran final en el Teatro Esperanza Iris, de la Ciudad de México, a las 19 horas.

Reiteró que este concurso binacional “sin precedentes hermana a las y los jóvenes mexicanos y mexicanoestadunidenses a través de la música y de nuestras tradiciones”.

La finalidad “siempre ha sido promover narrativas musicales para expresar valores y otros mundos posibles, sin necesidad de reproducir la apología de la violencia”.

Hoy, añadió, “no se trata de prohibir, (si no) de generar opciones, de hacer conciencia, de promover mensajes de paz y esperanza desde la mirada de quienes construyen el futuro, los jóvenes”.

Al concurso se inscribieron 15 mil 115 jóvenes; 12 mil 418 en México y dos mil 696 en Estados Unidos.