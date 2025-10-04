Reuters y Redacción

El peso avanzó el viernes frente al dólar, que se debilitó a nivel global, sin embargo, la moneda mexicana culminó la semana con pérdidas, debido a la incertidumbre de los inversionistas sobre el impacto del cierre del gobierno estadunidense.

En operaciones al mayoreo el tipo de cambio cerró en 18.39 pesos por dólar, tres centavos a favor de la moneda mexicana respecto al día anterior, de acuerdo con el precio de final de sesión del Banco de México. No obstante, acumuló en la semana un retroceso también de tres centavos (0.18 por ciento) ante la divisa estadunidense.

A nivel local destacó la publicación de un reporte mejor a lo previsto de la inversión fija bruta, en tanto, la agencia Fitch elevó en la víspera la calificación de riesgo crediticio de Petróleos Mexicanos (Pemex).

Por su parte, el dólar se debilitó el viernes y cerró otra semana más de pérdidas, en medio de la incertidumbre en torno al cierre parcial del gobierno estadunidense.

El cese de actividades del gobierno federal de Estados Unidos desde el primer minuto del miércoles canceló la publicación de datos económicos considerados clave, entre ellos, el informe del empleo de septiembre que debía haber sido divulgado la mañana del viernes.