De La Redacción

Periódico La Jornada

Sábado 4 de octubre de 2025, p. 20

La Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) publicó ayer dos normas oficiales mexicanas para reforzar la seguridad industrial y operativa en la cadena de suministro de gas licuado de petróleo (gas LP).

Se trata de la NOM-EM-006-ASEA-2025, para el transporte, y la NOM-EM-007-ASEA-2025, para la distribución, las cuales elevan los estándares de seguridad y establecen obligaciones más estrictas para las empresas concesionarias. Ambas regulaciones entran en vigor este sábado y tendrán una vigencia de seis meses a partir de su entrada en vigor.

Entre los cambios más relevantes está la obligación de presentar anualmente un dictamen de operación y mantenimiento de las unidades de transporte y distribución, además de la profesionalización de los conductores, quienes deberán acreditar una capacitación teórico-práctica mediante un estándar de competencia avalado por el Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales.

En los documentos, publicados ayer en la edición vespertina del Diario Oficial de la Federación, se establece que se realizarán pruebas hidrostáticas e inspecciones internas periódicas cada 10 años al recipiente de las unidades, con el fin de detectar oportunamente grietas, orificios o defectos estructurales que puedan generar fugas o fallas.