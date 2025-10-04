Reuters, Afp y Xinhua

Periódico La Jornada

Sábado 4 de octubre de 2025, p. 19

Washington. El gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, congeló ayer 2 mil 100 millones de dólares en fondos para el transporte de Chicago, privando de recursos a otra ciudad demócrata, en una jornada en que fracasó un nuevo intento en el Senado de poner fin al cierre parcial del gobierno por falta de fondos.

En el tercer día del shutdown, Trump aumentó la presión sobre los demócratas para aceptar un plan que restauraría el financiamiento del gobierno. Sin embargo, la votación en el Senado, 54-44, no alcanzó el mínimo de 60 votos.

El gobierno ha congelado hasta ahora al menos 28 mil millones de dólares en fondos para ciudades y estados gobernados por demócratas, utilizando el poder para castigar a rivales políticos.

El miércoles el director de presupuesto de la Casa Blanca, Russell Vought, anunció que el Departamento de Transporte congelaría 18 mil millones de dólares en financiamiento federal para dos grandes proyectos de infraestructura en la ciudad de Nueva York.

Este viernes Russ Vought dijo que el dinero de Chicago, destinado a líneas de tren elevadas, fue puesto en espera para asegurarse que no estaba “fluyendo a través de la contratación basada en la raza”.